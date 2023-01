Imobiliarele din România, tot mai greu de atins pentru oamenii simpli: dacă nu ești bogătaș, n-ai dreptul la un acoperiș?

E destul de dificil să-ți permiți să-ți cumperi propria ta locuință în România, mai ales dacă stai în zone unde piața a explodat în ultima perioadă.

Un exemplu în acest sens îl constituie piața imobiliară rezidențială din Cluj. O analiză recentă arată că, în linii mari, fie că-ți iei apartament la Cluj, fie că-l iei la Viena, tot cam același efort trebuie să depui.

Raportul de Stabilitate publicat joi de Banca Națională scoate la iveală niște adevăruri șocante din zona imobiliară românească, dar sunt aspecte ce merită discutate, mai ales că visul multor români e acela de a deveni proprietari poate chiar în 2023.

Dacă nu câștigi bani cu sacul, e foarte greu să-ți cumperi propriul tău apartament

Astfel, potrivit BNR analizate de Hotnews.ro, „în ceea ce privește timpul necesar achiziționării unei locuințe cu 2 camere (55 mp), fără a lua în calcul cheltuielile de subzistență sau economisirea și fără sprijin financiar de la bănci, cel mai ridicat nivel al indicatorului este înregistrat în județul Cluj, unde sunt necesari aproximativ 11 ani pentru achiziția unei locuințe.

Pentru achiziția unei locuințe de 55 mp fără a contracta un credit imobiliar sunt necesari aproximativ 12 ani în Viena, aproape 18 ani în Praga și în jur de 15 ani în Budapesta și Varșovia”.

Referitor la evoluția prețurilor din ultima perioadă, nu sunt vești bune. Costul locuințelor a fost în ascensiune în anul ce tocmai s-a încheiat. Concret, în prima jumătate din anul 2022, prețurile locuințelor de la noi din țară s-au majorat cu 8,5 la sută în termeni anuali.

Interesant în acest context este și faptul că, de curând, un anunț de vânzare a unei locuințe în Cluj a stârnit din nou mari controverse în mediul online. Este vorba despre un apartament ce a fost scos la vânzare la prețul de 520.000 de euro!

„Un apartament in blocul Semiluna, din cartierul Plopilor, a ajuns la pret de duplex la marginea orasului si chiar de penthouse in Dubai. Vorbim despre un apartament cu 135 de mp, 4 camere, care este scos la vanzare cu 520.000 de euro. Prin comparatie, in februarie 2021, scriam despre un alt apartament de 95 de mp, din acelasi bloc, care se vindea cu 200.000 de euro”, relateaza jurnalistii de la stiridecluj.ro.