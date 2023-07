Îmbunătățirea de la Google Play Games care îți face viața mai ușoară: ce e nou pe PC

Soluția Google pentru a juca jocuri pentru Android pe computere cu Windows, Google Play Games pentru PC, a intrat anul trecut în versiunea beta publică în cinci țări.

Recent, versiunea beta s-a extins la și mai multe regiuni și computere și există câteva funcții noi de care să te bucuri.

Google Play Games este un mediu Android virtual cu suport pentru descărcarea și jucarea anumitor jocuri din Magazinul Google Play.

Acest lucru îi oferă o oarecare suprapunere cu propriul subsistem Windows al Microsoft pentru Android, precum și cu instrumente de virtualizare terțe, cum ar fi Bluestacks.

Cu toate acestea, subsistemul Windows pentru Android funcționează numai pe Windows 11 și numai cu aplicații și jocuri disponibile prin Amazon Appstore.

Aplicația Google funcționează atât pe Windows 10, cât și pe 11, dar este concepută doar pentru jocuri și încă nu are toate jocurile de pe telefoanele și tabletele Android.

„Sute de jocuri” în Google Play Games

Google susține că are „sute de jocuri” în aplicația pentru PC, inclusiv Cookie Run: Kingdom, Eversoul, Summoners War, Homescapes, Evony: The King’s Return, Call of Dragons și Arknights.

Google Play Games pentru PC este acum disponibil în peste 120 de regiuni, deoarece în ultimele săptămâni au fost adăugate mai multe țări din Asia, Europa și America Latină. .

Aplicația ar trebui să fie disponibilă și pe mai multe PC-uri, dar Google nu a precizat ce se schimbă de fapt acolo.

Se pare că Google vorbește despre cerințele de sistem, dar acestea nu s-au schimbat de cel puțin câteva lun, mai ai nevoie de Windows 10, cel puțin 10 GB de stocare, 8 GB RAM, 4 nuclee fizice ale procesorului și, în mod ideal, un GPU pentru jocuri.

Google adaugă, de asemenea, suport pentru remaparea tastaturii, astfel încât să poți schimba tastele pe care vreu să le utilizezi ca comenzi.

Unele jocuri aveau deja această funcționalitate în setările lor, dar pentru cele care nu au, aplicația Play poate face asta pentru tine.