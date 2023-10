Imagini îngrozitoare. Un jucător de hochei a murit după ce un adversar i-a tăiat gâtul cu lama patinei – VIDEO & FOTO

Tragedie în sportul mondial. Un jucător de hochei a murit în timpul unui meci, după ce un sportiv rival l-a lovit din greșeală, iar lama patinei i-a tăiat gâtul.

Un jucător de hochei din SUA a murit în urma unui accident îngrozitor pe care l-a suferit în timpul unei partide oficiale. Nenorocirea s-a întâmplat sâmbătă, 28 octombrie, la meciul în care s-au înfruntat Nottingham Panthers, și Sheffield Steelers, din grupa C a Challenge Cup din Marea Britanie. Adam Johnson avea 29 de ani și era legimitat la formația din Nottingham.

Evenimentul în urma căruia sportivul și-a pierdut viața a fost înregistrat în repriza secundă la scorul de 2-1 pentru Sheffield Steelers. Adam Johnson a fost lovit Matt Petgrave, iar lama patinei adversarului i-a secționat gâtul, au scris jurnaliștii de The Sun.

8.000 de suporteri au asistat îngroziți la momentul în care echipa medicală de la Nottingham Panthers a intrat de îndată pe teren, pentru a-i acorda lui Adam Johnson ajutor. Iar după aceea jucătorul a fost transportat de urgență la spitalul Sheffield. Medicii de acolo nu au putut să-l ajute, iar decesul lui a fost declarat în unitatea medicală.

