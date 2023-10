Imagini horror înaintea meciului Marseille – Lyon. Antrenorul oaspeților a fost rănit serios, după ce autocarul echipei a fost atacat cu pietre – GALERIE FOTO

Clipe de groază în Franța pentru antrenorul echipei Lyon. Fanii lui Marseille au atacat cu pietre autocarul formației vizitatoare, iar antrenorul italian Fabio Grosso a fost rănit serios și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Partida a fost amânată.

Scandal uriaș în Franța unde meciul Marseille – Lyon a fost amânat, după ce autocarul echipei vizitatoare a fost atacat în drum spre stadion. Responsabili de acest gest huliganic sunt suporterii lui Marseille care au început să arunce cu pietre. Afectat nu a fost doar autocarul formației Lyon, dar și alte trei vehicule în care se aflau fanii echipei vizitatoare. Momentele șocante au fost filmate.

The attacks on Fabio Grosso’s team bus. Unreal. pic.twitter.com/3NjpHVVLI3

Cel mai mult a avut de suferit antrenorul formației Lyon care a fost rănit serios, după ce geamul a fost spart cu o piatră, iar cioburile i-au intrat în pielea de pe față. Fabio Grosso s-a dat jos cu mare greutate din autocar și a fost cusut pe viu, iar apoi bandajat la vestiare. Imaginile din presa franceză sunt terifiante și arată un om aproape desfigurat și plin de sânge.

🚨 OL manager Fabio Grosso injured after team coach was attacked with stones whilst travelling to Marseille.

Antrenorul lui Marseille, Gennaro Gattuso, președintele clubului, Pablo Longoria, și consilierul tehnic Jean-Pierre Papin, au mers la vestiarul echipei lyoneze pentru a discuta cu staff-ul acestora și pentru a arăta solidaritate în fața incidentului șocant.

🚨#BREAKING: The French football club Lyon has had their bus attacked by Marseille fans.

The manager Fabio Grosso has been seriously injured.#Marseille #Lyon #League1 #Attack #French pic.twitter.com/bRN6oVR4wR

— Football Xtras (@football_xtras) October 29, 2023