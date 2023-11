Imagini incredibile de la meciul Egiptului. Mohamed Salah, scos de militari de pe teren VIDEO

Imagini rar întâlnite pe terenul de fotbal. Mohamed Salah a fost titular în echipa Egiptului pentru meciul cu Sierra Leone din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. El a avut parte de momente tensionate și a fost nevoie de armată pentru a putea ieși de pe teren, după ce un bărbat a încercat să-l atace.

Confruntarea dintre Sierea Leone și Egipt a avut loc Monrovia, capitala Liberiei, într-un meci contând pentru preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Mohamed Salah a fost titular pentru naționala Egiptului și a reușit să dea pasa decisivă pentru golul de 2-0, acesta fiind și scorul final al confruntării.

Partida nu a fost lipsită de incidente și a fost întreruptă cu câteva zeci de secunde înainte de final, după ce mai mulți suporteri au intrat pe teren. Unul dintre ei a încercat să-i pupe ghetele lui Mohamed Salah, în timp ce altul, îmbrăcat în tricoul echipei Manchester City, a încercat să-l atace pe starul lui Liverpool. El a fost protejat de coechipieri, înainte ca membrii serviciului de securitate să-l prindă pe agresor.

La finalul meciului, Mo Salah a avut nevoie de protecția mai multor soldați pentru a putea ieși în siguranță de pe teren.

🎥 Mohamed Salah almost gets attacked as opposition fans run onto the pitch and surround Salah.pic.twitter.com/wgG5bKrRov

— Anything Liverpool (@AnythingLFC_) November 19, 2023