Arabii au făcut ofertă de peste un miliard de euro pentru un jucător din Europa. Pe cine vor să transfere

Arabia Saudită a devenit raiul jucătorilor cu nume din Europa, datorită salariilor pe care le încasează. După ce au dat lovitura în această vară și l-au adus pe Neymar, șeicii vor acum o altă vedetă de top. Și oferă peste un miliard de euro pentru a-i obține semnătura. Cine este fotbalistul dorit insitent de Al-Ittihad.

Clubul saudit, la care joacă ”Balonul de Aur” Karim Benzema, pregătește o ofertă uriașă pentru un jucător de top din Europa. Astfel, Al-Ittihad pune pe masă, nici mai mult nici mai puțin decât 1,17 miliarde de euro, după ce prima ofertă i-a fost refuzată.

Fotbalistul pe care Al-Ittihad îl dorește insistent este atacantul egiptean Mohamend Salah (31 ani), de la Liverpool, declarat netransferabil de echipa engleză. Dar saudiții nu se lasă. I-au propus lui Liverpool 175 de milioane de euro, în timp ce atacantul ar semna un contract pe cinci sezoane, care i-ar aduce în cont puțin peste 990 de milioane de euro, potrivit tabloidului The Sun.

Dacă va alege campioana Arabiei Saudite, Mo Salah ar face pereche în atac cu Karim Benzema. Și ar deveni cel mai scump fotbalist achiziționat vreodată de un club saudit, peste mutarea lui Neymar, cumpărat de Al-Hilal de la PSG cu 90 de milioane de euro.

Cu 198 de milioane de euro pe an, Salah ar fi al treilea în clasamentul celor mai mari salarii din Arabia Saudită, după Cristiano Ronaldo și Benzema, fiecare cu câte 200 de milioane de euro pe sezon.

Și Mircea Lucescu a avut ofertă de a antrena în Arabia Saudită, la Al-Nassr, echipa la care joacă starul Cristiano Ronaldo. Dar ”Il Luce” a spus că nu a fost impresionat de banii arabilor și de campionatul devenit unul dintre cele mai bogate din lume.

”De ce să mă duc în Arabia Saudită? Nu aveam niciun interes să fac lucrul ăsta. Lumea nu prea înţelege cum sunt eu făcut. Pun valoare mult mai mult aspectul sentimental şi pe responsabilitate decât pe cel al interesului financiar.

Puteam să merg la Al Nassr, dar nu am făcut-o. Puteam să merg la Fenerbahce, am zis nu. Trebuie să termin ce am de făcut dacă pot, să nu am regrete”, a declarat Mircea Lucescu, cu câteva zile în urmă, pentru Playsport.