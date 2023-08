Previzibil, cumva, inteligența artificială se dovedește capabilă de a face rău, exact ca în cazul de față, după cum îți vom relata în cele ce urmează.

O imagine în care putem vedea mult fum care iese din clădirea Pentagonului, după o presupusă explozie, a provocat panică în mediul online, bănuindu-se că ar fi vorba despre un atac terorist. În realitate, vorbim despre AI.

Fotografia cu pricina a venit însoțită de următorul comentariu: „Explozie mare lângă complexul Pentagonului din Washington D.C. – Raport inițial” și a fost publicată pe un cont de Twitter ce se chinuia să imite publicația Bloomberg.

Evident, tweet-ul a fost distribuit de utilizatori faimoși de Twitter, cu un număr mare de urmăritori, ceea ce a făcut ca imaginea să se răspândească pe rețelele sociale și să provoace haos numaidecât.

Potrivit Insider, utilizatorul Twitter DeItaone, cu 650.000 de urmăritori, a distribuit tweetul la ora 10:06, iar bursele au scăzut cu 0,26% până la ora 10:10.

Evident, procentul este mic, însă ne arată cam cât de repede se pot schimba lucrurile în numai patru minute, din cauza unei informații false.

Cu toate că imaginea creată de AI nu este foarte bine realizată, impulsul de moment al oamenilor a dus la dezactivarea atenției la detaliu, astfel că scopul dezinformării a fost atins.

Pe lângă asta, ne arată încă o dată că sistemul de verificare al Twitter este profund defectuos de când a devenit un serviciu de abonament, în schimbul unei sume de 8 dolari. Cu alte cuvinte, oricine poate păcăli bursa cu o imagine trucată și cu 8 dolari în buzunar.

Acest lucru ne demonstrează, de asemenea, cât de vulnerabili suntem în fața celor care se folosesc de inteligența artificială pentru a propaga informații false și, în definitiv, pentru a face rău.

Prime example of the dangers in the pay-to-verify system: This account, which tweeted a (very likely AI-generated) photo of a (fake) story about an explosion at the Pentagon, looks at first glance like a legit Bloomberg news feed. pic.twitter.com/SThErCln0p

— Andy Campbell (@AndyBCampbell) May 22, 2023