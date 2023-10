Ianis Hagi, pus la zid. Verdictul jurnaliștilor spanioli după ce fiul Regelui „și-a condamnat” echipa

Ianis Hagi are mari probleme în Spania. Antrenorul lui Deportivo Alaves are încredere el și i-a oferit a treia oară consecutiv tricoul de titular, dar fiul „Regelui” nu a confirmat, iar după ce a ratat o ocazie foarte mare, jurnaliștii de la AS i-au transmis că și-a „condamnat echipa”.

Ianis Hagi, ocazie uriașă în meciul Deportivo Alaves – Osasuna 0-2

Ianis Hagi a fost împrumutat de la Glasgow Rangers în această vară și deși are acest statut incert, jucătorul român a fost din nou titular la Deportivo Alaves. Duelul de pe teren propriu cu Osasuna a fost al treilea consecutiv în care fiul „Regelui” a prins un tricou de în formula de start, asta deși în precedentele confruntări nu a convins. Lucrurile nu merg deloc bine cu el pe teren din primul minut, iar în ultimele trei meciuri formația lui a câștigat doar un punct.

În duelul cu Osasuna, „decarul” român a fost distribuit în rolul de coordonator de joc și a fost foarte activ, dar a și irosit două ocazii mari. A ratat prima oară în minutul 18, când a șutat spre colțul lung, dar nu a nimerit ținta. A doua a fost uriașă. În minutul 48 a scăpat singur cu portarul, dar nu a reușit să marcheze.

„Ianis Hagi și-a condamnat echipa”

După această ocazie a fost pus la zid de presa din Spania. Jurnaliștii nu i-au reproșat doar că nu a marcat, ci și că după ce oaspeții au recuperat balonul, au declanșat un contraatac în urma căruia Antonio Blanco a fost eliminat. Iar Deportivo a jucat în zece aproape o repriză.

„Ianis Hagi a avut prima ocazie clară a jocului, un șut care a trecut peste poartă. Tot el a ratat o ocazie foarte mare chiar la începutul părții secunde. Ianis Hagi are calitate, execută foarte bine loviturile libere cu ambele picioare, este vertical și execută bine cornerele. Dar, în startul reprizei secunde, a avut un șut la o ocazie foarte clară și, în final, şi-a condamnat echipa”, au notat cei de la AS.

Ianis Hagi a jucat 55 de minute, iar jurnaliștii sunt convinși că internaționalul român va începe pe bancă meciul următor. Nu este prima oară când spun așa ceva, dar antrenorul lui Deportivo i-a surprins de fiecare dată și pare să-i dea în continuare credit jucătorului român.

„Dacă nu ar fi fost atât de imprecis în fața porții, evoluția lui ar fi fost remarcabilă, dar nu a fost cazul. Deși a fost foarte activ între linii și a coborât în benzi, ratarea unor ocazii atât de clare îl costă scump”, au scris jurnaliștii de a Noticias de Alava.

Jucătorul naționalei României a reacționat după aceste critici și a scris un mesaj pe Instagram: „Continuăm să luptăm”.

Sursa Foto: Profimedia