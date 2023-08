Hiba legislativă care l-a ajutat pe Cristian Cioacă să fie eliberat. Avocata familiei Ghinescu: ”Nu se mai poate face nimic!” EXCLUSIV

Crina Radu, avocata familiei familiei Ghinescu, a explicat în exclusivitate pentru Playtech.ro cum a reușit polițistul Cristian Cioacă să iasă din închisoare, în ciuda acuzațiilor aduse. Eliberarea lui Cristian Cioacă din Penitenciar creează un precedent periculos, subliniază, avocata.

Primele cuvinte ale lui Cioacă după ce a ieșit din închisoare

Update ora 16:51: Cristian Cioacă a ieșit din închisoare în jurul orei 16:40:

„Plecând de aici vă imaginați că voi trăi. Dacă v-ați pune puțin în locul meu. Nu aveți cum să știți”, le-a spus Cioacă jurnaliștilor care îl așteptau la penitenciar. Acesta a evitat să răspundă la întrebările acestora și a spus că nu va face o conferință de presă viitoare: „Today is the first day for the of my life”, au fost primele cuvinte rostite de Cioacă în libertate.

Cristian Cioacă purta pe cap o șapă pe care scria „Police”.

De ce a ieșit din închisoare Cioacă. Explicațiile avocatei

Știrea inițială: „Nu este o veste tocmai bună pentru că în opinia mea nu este o soluție corectă și legală Cristian Cioacă ar fi trebuit să execute întreaga pedeapsă de 15 ani și opt luni care este oricum o pedeapsă mică raportată la gravitatea faptelor comise. Eu am rezerve față de instanțele din Pitești. Asta am spus-o de când a început procesul că am rezerve în privința obiectivității instanțelor din Pitești A crescut numărul infracțiunilor prin agresiune, deci el a fost un model negativ pe care și alte persoane l-au avut în vedere în momentul în care au săvârșit astfel de fapte, crezând că dacă în lipsa cadavrului nu vor răspunde penal. A fost un model negativ”, a explicat pentru Crina Radu, avocata familiei Elodiei, pentru Playtech.ro.

Cioacă a stat aproape 10 ani în spatele gratiilor. În ultima perioada a stat la Penitenciarul Mioveni. El a fost condamnat definitiv în iunie 2014 de Curtea de Apel Piteşti la 15 ani şi opt luni de închisoare pentru uciderea soţiei sale, avocata Elodia Ghinescu.

Un precedent periculos în Justiție

„Faptul că el a ieșit azi din penitenciar, eu spun că nu este o notă bună, iar instanța nu ar fi trebuit să îi admită cererea de eliberare condiționată. Trebuia să se țină contul de faptul că nu a recunoscut niciodată săvârșirea faptelor, a lipsit copilul de prezența mamei de la o vârstă de 2 ani și 7 luni, o vârstă foarte fragedă. A încercat să șteargă urmele săvârșirii infracțiunilor. instanța trebuia să aibă în vedere aceste aspecte în momentul în care a soluționat această cerere, nu trebuia să aibă în vedere doar faptul că a executat doar fracția, cuantumul pe care Codul de Procedură Penală îl prevedea și faptul că a avut un comportament probabil corespunzător în penitenciar care i-a folosit tot dumnealui pentru că a beneficiat de vizite, de nenumărate permisii, de pachete. El a fost un model negativ pentru societate pentru că s-au mai săvârșit astfel de fapte, după ce dumnealui a săvârșit, credeau că în lipsa cadavrului nu vor putea răspunde penal și pe acest model. Faptul că a fost eliberat se creează un precedent periculos.”, a mai precizat avocata familiei Elodiei.

Întrebată dacă se mai poate face ceva în acest caz, avocata a spus că nu, deoarece sentința este una definitivă. Singura variantă ar fi să existe noi elemente în acest caz.

„Doar dacă ar exista elemente noi pe care noi nu le avem. Soluția este definitivă și irevocabilă. Adică dacă Cristian Cioacă va dori să recunoască și să spună ce a făcut cu trupul Elodiei, dar noi nu avem elemente noi la acest moment”, a mai punctat avocata.

Avocata a spus că a discutat azi și cu familia Elodiei, după aflarea deciziei.

„Am discutat cu mama Elodiei și este foarte supărată și indignată pentru că Cioacă va ieși din închisoare, își va continua viața, iar pe Elodia nu o mai aduce nimeni înapoi. Este foarte trist.”

Cazul Elodiei a fost printre puținele condamnări definitive pentru omor fără identificarea unui cadavru. Totodată, fostul polițist Cioacă a susținut mereu că este nevinovat.

În mai şi iunie, Cristian Cioacă a mai solicitat punere în libertate condiţionată însă atunci magistraţii Judecătorie Piteşti au respins acţiunile.

În motivarea deciziei, judecătorii au considerat că deşi a avut un comportament corespunzător, deţinutul nu a recunoscut niciodată fapta reţinută în sarcina sa şi că punerea în libertate ar prezenta pericol social.

Dacă nu era eliberat condiționat fostul polițist Cioacă trebuia să stea în închisoare până pe 2 august 2028.