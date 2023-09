Google pune accent pe performanță. Startup-uri românești, din industria medicală, ajutate de gigant

Vestea bună este că Google a selectat două startup-uri medicale din țara noastră pentru a participa la programele sale dedicate startup-urilor ce utilizează inteligență artificială, conform unui anunț făcut de gigantul tech pe blogul oficial.

În cadrul programului Google for Startups Growth Academy: AI for Health, gigantul a dezvăluit lista celor 30 de startup-uri din regiunea EMEA, adică Europa, Orientul Mijlociu și Africa, care vor beneficia de mentorat și sprijin financiar.

Startup-urile românești, apreciate de Google

Unul dintre aceste startup-uri selectate este Rayscape, o companie medicală din România care a dezvoltat un asistent digital bazat pe inteligență artificială, destinat să ajute medicii radiologi în interpretarea imaginilor medicale.

De asemenea, Google a anunțat cei 13 finaliști ai primului său accelerator pentru startup-uri, numit AI First. Printre acești finaliști se află și startup-ul românesc Zaya AI, care furnizează soluții digitale menite să ajute medicii în procesul de diagnosticare.

Programul Google for Startups Growth Academy: AI for Health face parte din angajamentul Google de a sprijini inovația tehnologică și ecosistemul startup-urilor din regiunea EMEA.

Acesta reprezintă primul pas într-o serie de programe prin care experții Google vor oferi mentorat fondatorilor de startup-uri care utilizează inteligența artificială pentru a aborda diverse provocări sociale majore.

Google va acționa ca mentor pentru startup-urile norocoase selectate

Pe parcursul acestor programe, startup-urile selectate vor participa la ateliere personalizate și vor colabora strâns cu mentori din cadrul Google și experți din industrie pentru a dezvolta soluții care să contribuie la creșterea afacerilor lor și la dezvoltarea responsabilă a tehnologiei de asistență medicală bazate pe inteligență artificială.

Primul accelerator Google for Startups: AI First reprezintă o colaborare inovatoare între echipele Google Cloud și AI și are ca scop susținerea startup-urilor aflate la început de drum.

Programul va dura 10 săptămâni

Acest program de 10 săptămâni va aduce împreună 13 startup-uri din Europa și Israel care utilizează inteligența artificială pentru a aborda unele dintre cele mai urgente probleme globale, cum ar fi îmbunătățirea asistenței medicale sau dezvoltarea de soluții pentru combaterea schimbărilor climatice.

În plus față de mentoratul absolut excepțional și accesul la tehnologia Google, startup-urile selectate vor beneficia de o comunitate de antreprenori cu interese similare, care le va furniza sprijin, sfaturi și oportunități de colaborare pentru a accelera creșterea lor.