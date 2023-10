Gigi Becali și Dumitru Dragomir au bătut palma pentru o afacere colosală. „Cu totul mă costă 35 de milioane de euro”

Gigi Becali și Dumitru Dragomir sunt în relații foarte bune și au pus la cale o afacere de zile mari. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal are în plan o investiție de 35 de milioane de euro, iar patru milioane au ajuns la patronul clubului FCSB. „Oracolul din Bălcești” este convins că o să câștige bani mulți din construcția de locuințe.

Gigi Becali și Dumitru Dragomir o duc foarte bine din punct de vedere financiar și au investit într-un domeniu care le aduce profituri uriașe. Cei doi au început să construiască apartamente pe malul lacului Pipera și afacerea merge ca „pe roate”.

Atât de bine încât, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a fost nevoit să apeleze la bunul său amic în momentul în care nu a mai avut niciun petec de pământ unde să ridice un bloc. Așa se face că a cumpărat de la patronul FCSB un teren pe malul lacului Pipera. Tranzacția l-a costat destul de mult pentru că prețul nu a fost „ca pentru prieteni”.

„Nu mai am treabă cu el, am cumpărat pământ de la el, m-a rupt cu prețul. Nu am zis că m-a păcălit. Am cumpărat 12.000 de metri pătrați pe malul unui lac și m-au costat aproape patru milioane de euro.

Cum mergi spre Pipera, treci peste un pod. În dreapta imediat e cel mai bun loc din București”, a declarat Dumitru Dragomir la Fanatik.