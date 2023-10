Fanii lui Dinamo nu uită și nu iartă. Ce mesaj au transmis după ce Dorin Rotariu a semnat cu FCSB: ””Ne-ar fi plăcut să nu uiți””

Dorin Rotariu, fostul dinamovist, a semnat un contract cu FCSB. Acesta se alătură unei liste cu alți jucători care au evoluar pentru echipa din Ștefan cel Mare și apoi s-au transferat la formația lui Gigi Becali. Fanii dinamoviști au reacționat după trădarea fotbalistului și i-au reamintit ce spunea în urmă cu nouă ani.

Gigi Becali l-a adus la FCSB pe Dorin Rotariu (28 a ni), care era liber de contract din august. Fostul fotbalist al lui Dinamo a semnat o înțelegere valabilă până la finalul sezonului, cu opțiune de prelungire din partea clubului pentru încă doi ani. Astfel, el revine în fotbaul românesc după o aventură de șase ani la cluburi din străinătate.

Dorin Rotariu are un salariu uriaș la FCSB și va fi al treilea cel mai bine plătit jucător din lotul roș-albaștrilor. El va încasa 240.000 de euro pe an, unul dintre cele mai mari salarii din campionatul românesc. După transferul la marea rivală, fanii alb-roșiilor au reacționat și au transmis un mesaj penru Dorin Rotariu.

Ei au amintit și de episoduol din 2014, când l-au atacat pe fotbalist pentru că semnase un contract de reprezentare cu Anamaria Prodan, la acea vreme soție a antrenorului de la FCSB, Laurențiu Reghecampf.

În orice caz, noi știm că nu o face pentru bani. E fotbalist profesionist, are talent, principii și tot ce trebuie. Mult succes, Dorin. Noi nu uităm momentele frumoase. Ne-ar fi plăcut ca nici tu să nu uiți”, au transmis suporterii ”câinilor”.

L-am iertat și am trecut peste ce s-a întâmplat în 2014. A explodat și a reușit să plece în fotbalul mare, așa cum și-a dorit. Mai departe ne poate explica el ce nu a mers.

”Ne-am bucurat când a ajuns în Ștefan cel Mare, chiar dacă originile lui nu aveau legătură cu Dinamo, ba dimpotrivă. Am sperat împreună că am găsit un nou puști minune pentru fotbalul românesc.

Dorin Rotariu a evoluat cinci ani pentru Dinamo, între 2012 și 2017, iar fanii ”câinilor roșii” au publicat un video din acea perioadă, în care fotbalistul spunea că nu va trăda și nu va juca la marea rivală.

”Nu am trădat și nu am să trădez indiferent de agenții mei și de prieteni. Am venit la Dinamo pentru a face performanță, să pun suflet și să ajung în Europa.

Lupt pentru suporteri, mă gândesc tot timpul la ei. Punctul lor de vedere contează foarte mult pentru mine. Fără ei, nu veneam la Dinamo”, afirma Dorin Rotariu când era la Dinamo.