Gigi Becali, autodenunț în direct. Ce s-a întâmplat, cu adevărat, la accidentul rutier cu „o doamnă de la servicii”

Gigi Becali a fost acum trei zile protagonistul unui incident rutier, după ce mașina pe care o conducea a fost lovită din spate de un automobil condus de o doamnă neatentă. Întrebat despre acest moment, patronul FCSB a explicat că nu a fost nimic serios, dar a dat detalii despre un alt accident, de acum câteva luni, și a dezvăluit că el a fost cel a plătit daunele, deși nu era vinovat.

Gigi Becali are „lipici” la accidente. Acum trei zile o șoferiță neatentă i-a lovit bolidul de 500.000 de euro, după ce și acum trei luni a avut probleme în trafic. Patronul FCSB a dezvăluit că la începutul acestei veri o conducătoare neatentă și-a avariat serios mașina, după ce nu a acordat prioritate, iar când a văzut ce a făcut a început să plângă. Doamna din „povestea” omului de afaceri lucra „la servicii” și s-a speriat crezând că trebuie să scrie un raport despre acest incident.

„Hai, să-ți spun încă ceva. Treceam cu mașina. Vine o femeie din intersecție și intră în mine. Acum vreo 3-4 luni. A început femeia să plângă: «Vai, ce am făcut, ce am dres!». Tremura. Era la niște Servicii, era ofițer, zicea că trebuie să raporteze la serviciu.

I-am zis: «Bine, uite cum facem. Nu mai știe nimeni». Am chemat de la mine de la Palat șoferi, am luat mașina ei, am dus-o la reparat la un garaj”, a declarat Gigi Becali.