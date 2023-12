Gigi Becali a luat foc după golul anulat lui Florinel Coman în meciul cu CFR: ”Echipa mea a fost furată”

După remiza dintre CFR și FCSB, scor 1-1, Gigi Becali a răbufnit la adresa arbitrajul, după golul anulat lui Florinel Coman. Patronul roș-albaștrilor a susținut că reușita trebuia validată și că echipa sa a fost furată. Ce a spus latifundiarul din Pipera.

Florinel Coman poate fi considerat omul meciului după ce i-a oferit un assist execelent lui Darius Olaru și a marcat un gol în repriza a doua. Atacantul a trimis o ”torpilă” de la aproximativ 25 de metri, la care portarul CFR-ului nu a mai putut interveni,

Cu câteva secunde înainte ca Florinel Coman să puncteze, Crețu a avut o intrare prin alunecare asupra lui Otele, iar arbitrul Sebastian Colțescu a considerat că a fost fault și, în consecință, a anulat golul după analiza VAR.

Gigi Becali a răbufnit imediat după meci la adresa arbitrajului. Patronul FCSB-ului a susținut că centralul Sebastian Colțescu a greșit că nu a validat golul lui Florinel Coman. Mai mult, latifundiarul din Pipera a spus că echipa sa a fost furată.

Și dacă o atinge Otele, ce? O atinge Otele și apoi Crețu, care e problema? Nu are treabă. Piciorul stâng al lui Crețu este jos, dacă era ridicat era fault. A fost gol valabil, am bătut cu 2-1. Asta e părerea mea”, a spus Gigi Becali, la DigiSport.

”Noi am câștigat. Pe mine mă interesează ce a făcut echipa mea, a câștigat și a fost furată. Cum să spui că nu a atins mingea? Mingea sare la jumătate de metru, cum nu a atins-o? Se duce mingea în sus jumătate de metru din genunchiul lui Crețu, cum să fie dată de Otele?

La finalul derby-ului, Florinel Coman nu a vrut să comenteze decizia brigăzii de arbitri care i-a anulat golul, dar a spus că îi pare rău că reușita sa nu a fost validată. Până acum, atacantul a marcat șase goluri în campionat și unul în preliminariile Conference League.

”M-am înțeles perfect cu Darius, am dat gol și ăsta a fost meciul. Nici nu au fost nervi, a fost totul super. S-a anulat golul, nu știu ce a fost, dar nu am ce să spun. Am prins un șut foarte bun, din păcate, nu a fost gol.