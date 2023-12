Florinel Coman și-a cerut scuze public după meciul cu CFR: ”S-a văzut urât, îmi era rușine!”

Florinel Coman a înscris un gol de generic în repriza a doua a derby-ului CFR Cluj – FCSB, însă reușita sa a fost anulată după analiza VAR. Jucătorul roș-albaștrilor a vorbit despre golul său, dar și despre gestul său din meciul Oțelul Galați. El și-a cerut scuze public pentru că l-a înjurat pe arbitrul partidei după ce i-a arătat al doilea cartonaș galben.

CFR- FCSB a fost derby-ul etapei a 19-a din SuperLigă și s-a terminat la egalitate 1-1. Ardelenii rămân la cinci puncte în spatele roș-albaștrilor și au ajuns la șapte meciuri fără victorie. Florinel Coman poate fi considerat omul meciului după ce i-a oferit un assist execelent lui Darius Olaru și a marcat un gol în repriza a doua.

Florinel Coman a trimis o ”torpilă” de la aproximativ 25 de metri, la care portarul CFR-ului nu a mai putut interveni, Cu câteva secunde înainte ca Florinel Coman să puncteze, Crețu a avut o intrare prin alunecare asupra lui Otele, iar arbitrul Sebastian Colțescu a considerat că a fost fault și, în consecință, a anulat golul după analiza VAR.

”Un meci foarte frumos, un meci bun. Am luat acel gol pe o greșeală, dar se întâmplă, nu e nicio problemă. M-am înțeles perfect cu Darius, am dat gol și ăsta a fost meciul. Nici nu au fost nervi, a fost totul super. S-a anulat golul, nu știu ce a fost, dar nu am ce să spun.

Am prins un șut foarte bun, din păcate, nu a fost gol. Felicit CFR-ul pentru un meci foarte bun, nu i-am văzut de mult să joace așa de frumos. Mai sunt două meciuri foarte grele, trebuie să fim montați și să câștigăm”, a spus Florinel Coman la finalul partidei.