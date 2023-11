Gigi Becali a dezvăluit cum s-a bucurat la golul lui Florinel Coman din derby. ”Am văzut la Răzvan Lucescu și am repetat, decât să fac alte nebunii”

FCSB a câștigat derby-ul cu Dinamo prin golul marcat de Florinel Coman. Atacantul a executat magistral o lovitură liberă și l-a lăsat fără replică pe portarul ”câinilor”. Gigi Becali a văzut reușita din fața televizorului și a dezvâluit cum s-a bucurat. Gestul l-a văzut la Răzvan Lucescu.

Derby-ul Dinamo – FCSB a fost decis de execuția superbă a lui Florinel Coman, din lovitură liberă de la 20 de metri. După acest succes, ”roș-albștrii” s-au distanțat în fruntea clasamentului la cinci puncte de CFR, ocupanta locului doi. Gigi Becali a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Florinel Coman, despre care a spus că a fost cel mai bun de pe teren și că ar fi greu pentru echipa lui să lupte la titlu fără acesta.

Florinel Coman este la al doilea meci consecutiv din SuperLiga în care punctează din lovitură liberă, după partida cu FCU Craiova. Gigi Becali a dezvăluit cum s-a bucurat la reușita atacantul său și a comparat golul cu cele marcate de Leo Messi.

Decât să faci nebunii, să alergi, să dai cu mâinile… Descătușarea cea mai mare și cea mai elegantă e să ridici mâinile. Am văzut la Răzvan Lucescu și am repetat. Am văzut că e bine. M-am obișnuit așa și ridic mâinile cu pumnul strâns. E ceva biblic”, a spus Gigi Becali, la Fanatik.

Dacă pe Florinel Coman l-a lăudat, Gigi Becali a pus la zid un jucător adus la echipă în această vară. Este vorba despre croatul Damjan Djokovic, înlocuit la pauza derby-ului cu Octavian Popescu.

”Djokovic nu pierde mingea, dar nu îmi place că ai situaţii să o dai în faţă, tu, pac, o dai în spate. Fuga de răspundere… Atunci am zis să îl schimbăm, să jucăm. Chiar dacă Ovidiu Popescu are greşelile lui, se implică, aleargă. El a dat viaţă jocului. Nu ştiu de ce Djokovic nu mai e la fel ca la început. Djokovic nu mai are curajul ăla, în primul rând. În al doilea rând, are şi altă vârstă”, a adăugat Gigi Becali, pentru sursa citată.