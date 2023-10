Gheorghe Hagi, odă pentru fiul său, după ce scoțienii au anunțat că vor să-l readucă la Glasgow Rangers. „Este deja consacrat”

Gheorghe Hagi este în culmea fericirii. Fiul său și-a regăsit pofta de fotbal, a jucat titular în ultimele cinci meciuri la Deportivo Alaves, iar scoțienii de la Glasgow Rangers vor să-l readucă la echipă încă din această iarnă, deși împrumutul expiră în vara anului viitor.

Gheorghe Hagi este fericit după ce Ianis Hagi a devenit titular la Deportivo Alaves

Ianis Hagi și-a salvat cariera prin transferul la Deportivo Alaves. A jucat șase meciuri la clubul la care este împrumutat, iar în ultimele cinci partide a fost titular la formația care se află pe locul 17 în La Liga. În ultimele două dueluri a fost foarte implicat și a participat la foarte multe acțiuni de atac ale formației sale. Evoluțiile bune i-au adus și convocarea în lotul național pentru meciurile cu Belarus și Andorra, din preliminariile Campionatului European din anul 2024, programate pe 12 și 15 octombrie.

Gheorghe Hagi este foarte fericit că fiul său și-a regăsit pofta de joc, iar antrenorul lui Deportivo Alaves are încredere în el, deși începutul a fost ezitant, iar mai mulți jurnaliști i-au transmis că internaționalul român nu merită tricoul de titular.

„Este foarte fericit, bineînțeles. Ianis, când e sănătos și e pe teren, e foarte fericit. Doamne ajută oricine să facă (n.r. un cadou) în ambele meciuri (n.r. Belarus și Andorra) și să mergem la Europene”, a declarat Gheorghe Hagi, conform Fanatik.

Ianis Hagi, dorit la Glasgow Rangers. Împrumutul în Spania expiră în vară

Ianis Hagi este deja regretat la Glasgow Rangers. Antrenorul care nu l-a vrut în lot și care i-a forțat plecarea a fost dat afară, iar acum conducătorii se gândesc să-l readucă la echipă. Lui Michael Beale i s-au reproșat rezultatele echipei, dar și faptul că a fost foarte rigid și neinspirat în deciziile legate de fiul „Regelui”.

Împrumutul fotbalistului român expiră în vara anului 2024, dar șefii formației din Scoția, la presiunea fanilor, vor să-l aducă în lot mult mai devreme.

„Nu pot să vorbesc în fiecare zi despre Ianis ce face, cum face. El e acolo, joacă, are propriile lui obiective. El vorbește, deja e consacrat, vorbește el de unul singur, nu mai stau eu să vorbesc. E bine, vom vedea, a început să joace”, a mai afirmat Gheorghe Hagi.

Notele primite de Ianis Hagi la Alaves, conform Sofascore

vs. Valencia (1-0, 10 minute jucate) – 6,5

vs. Rayo Vallecano (0-2, 32 de minute jucate) – 6,8

vs. Athletic Bilbao (0-2, 67 de minute jucate) – 6,9

vs. Celta Vigo (1-1, 69 de minute jucate) – 7,2

vs. Osasuna (0-2, 55 de minute jucate) – 7,2

vs. Betis (1-1, 73 de minute jucate) – 7,4