Gata cu „veselia”. Munca de acasă începe să dispară, revenim la normal

Zoom Video Communications, un furnizor de servicii de conferințe video care odinioară era un exemplu al muncii de la distanță, a luat decizia de a readuce angajații să lucreze din birou, potrivit informațiilor furnizate de Bloomberg și preluate de Agerpres.

Potrivit unui purtător de cuvânt al companiei, angajații care locuiesc în proximitatea unui sediu Zoom vor trebui să se prezinte la birou timp de două zile pe săptămână, pe puțin.

Această abordare hibridă este considerată cea mai eficientă pentru Zoom, permițând companiei să-și utilizeze propriile tehnologii, să continue să inoveze și să susțină clienții pe care îi are, la nivel global.

Zoom a devenit, în pandemie, principala unealtă de comunicare pentru multe industrii

Începând cu declanșarea pandemiei, Zoom a devenit un nume important la nivel mondial, pe măsură ce companiile și instituțiile de învățământ i-au adoptat serviciile pentru organizarea cursurilor online, a ședințelor de birou și a interacțiunilor sociale.

Cu toate acestea, după încheierea pandemiei, mai multe companii din diferite domenii, precum Amazon.com Inc., Chipotle Mexican Grill Inc. și BlackRock Inc., au decis să crească timpul pe care angajații îl petrec la birou, în dorința de a readuce totul la normalul de odinioară, de dinainte de pandemie.

Totuși, multe clădiri de birouri sunt subutilizate chiar și acum, existând indicii că mulți angajați ar putea continua să lucreze în regim remote, fiind deja obișnuiți cu acest stil de viață.

De exemplu, în prima jumătate a anului, spațiile de birouri din nord-estul Statelor Unite ale Americii au avut o rată maximă de ocupare de 24%, conform unei companii de analiză a utilizării spațiilor, Basking.io.

Zoom însuși a întâmpinat dificultăți în a menține creșterea pe fondul noii realități post-pandemice. Deși prețul acțiunilor sale a crescut cu 500% între martie și octombrie 2020, cotația acțiunilor a revenit ulterior la nivelul pre-pandemie.

În efortul de a-și revitaliza expansiunea, Zoom a început să dezvolte un set de instrumente software destinate marilor companii, inclusiv produse numai bune pentru cei care lucrează la birou.