Gata cu copiile xerox, dosarul cu șină: cel mai important pas către digitalizarea interacțiunii cu autoritățile române

România începe să facă pași din ce în ce mai importanți către digitalizare, către reducerea birocrației în interacțiunea cu autoritățile statului, eliminarea copiilor xerox și desființarea dosarului cu șină.

Începând cu 1 iulie 2023, după cum a atras atenția ministrul Digitalizării, orice entitate din România care prestează un serviciu public nu mai are voie să ceară copii după acte emise de statul român. În curând, va fi dispărea și situația în care autoritățile îți solicită copii după actul de identitate, după certificat de naștere sau căsătorie, după cum a explicat Sebastian Burduja într-o intervenție la Prima News.

Se schimbă legea în România

“Sunt două legi. Legea Tuță de acum un an și legea nouă pe 2023, legea mea, împreună cu George Tuță și alți câțiva colegi prin care noi am interzis copiile după acte oficiale. Prima lege le-a interzis doar la nivel central și, în mod normal, acum agenții, ministere de nivel național, central nu au voie să ceară copii după acte. Legea inițiată de mine le-a extins la toate nivelurile: nivelul local, nivelul companiilor de utilități, universități. Orice entitate care prestează un serviciu public, din 1 iulie, că acesta este termenul de implementare, nu are voie să ceară copii după acte emise de statul român, nu are voie să ne trimită la xerox-uri din incintă și, de asemenea, nu are voie să solicite dosar cu șină sau produse de papetărie”, a explicat Sebastian Burduja.

Vizavi de procesul de obținere a actelor care, în mod uzual, erau solicitate cetățenilor, procedura este cât se poate de simplă. “În orizontul 2026, în care noi avem de implementat cloudul guvernamental și Platforma Națională de Interoperabilitate, prin care toate aceste instituții vor putea comunica între ele, da, aceste informații vor fi la câteva clickuri distanță, accesibile în baza unor protocoale între aceste instituții, între o primărie și Ministerul Afacerilor Interne sau între Registrul Auto Român și ANAF și așa mai departe. Până atunci, sigur că legea noastră se aplică și cel puțin nu ni se vor mai cere copii după acte. Adică vom prezenta originalele și funcționarul din spatele ghișeului va face aceste copii”, a precizat ministrul Digitalizării.

Nu în ultimul rând, din luna mai a acestui an, va fi disponibilă o aplicație pentru identitate digitală. “Mai rezolvăm un lucru la nivelul lunii mai, în acest an identitatea digitală. Apropo de ce spuneați, acele formulare care se tipăresc și se depun la etajul 3, la ghișeu. Era nevoie și e încă nevoie de acest pas să venim în fața unui funcționar public și să ne certifice identitatea împreună cu cartea noastră de identitate. Din luna mai vom avea o aplicație nouă eRO-ID care va însemna că vom face o poză la cartea de identitate, ne vom face nouă o poză, vom face un video cu noi și împrejurimile, să nu fie un deep-fake, să nu fim constrânși. Un funcționar de la Autoritatea pentru Digitalizarea României ne va valida aceste trei elemente și ne va emite un utilizator și o parolă, fără să mai trebuiască să mergem la ghișeu pentru a primi aceste credențiale”, a explicat Sebastian Burduja.