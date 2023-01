Frumoasa „profesoară” a Pistruiatului: ajunsă în Ungaria, cariera cinematografică n-a mai fost la fel pentru Réka Nagy

Numele Réka Nagy reprezintă motiv de nostalgie pentru cinefilii pasionați de producțiile făcute, înainte de Revoluție, la noi în țară.

Actrița este cunoscută, în mod deosebit, pentru rolurile pe care le-a jucat impecabil în seriile Pistruiatul, dar și Brigada Diverse.

Totuși, ea a ales, la un moment dat, să renunțe la cariera sa din cinematografia românească, chiar în momentul în care se afla în plină glorie.

A plecat în Ungaria, a încercat să joace și acolo, însă nu a mai avut parte de același succes ca în România.

Réka Nagy, o actriță elegantă și extrem de talentată

În anii 70, actrița de origine maghiară alegea să plece în Ungaria, însă, din punct de vedere al carierei sale în cinematografie, această decizie nu se dovedea a fi una întocmai oportună. De jucat, mai juca și acolo, însă extrem de puțin.

Cât privește cariera sa din România, aceasta a fost una destul de cuprinzătoare, actrița fiind, în mod deosebit, cunoscută pentru rolurile sale din seriile B.D., dar și Pistruiatul.

Pistruiatul a avut zece episoade, iar Réka Nagy a interpretat rolul profesoarei personajului principal căruia i-a dat viață Costel Băloiu.

Frumoasă și extrem de talentată, Nagy nu putea trece neobservată nici dacă se chinuia, iar acest lucru a ajutat-o enorm atât în ceea ce privește relația sau cu cineaștii, cât și în ceea ce îi privește pe consumatorii de film, cei care o adorau.

Cu toate astea, imediat după ce a avut loc premiera serialului Pistruiatul, Réka Nagy s-a hotărât să se mute la Budapesta.

„Serialul a atins cote record de public, aşa că multe generaţii şi-o amintesc pe profesoara Pistruiatului. S-a apropiat cu înţelegere de toate rolurile ce i-au fost încredinţate, închipuindu-se în ele în acord cu felul său de a fi, “Cîntecele mării”, “Lupeni 20”, “Golgota”, “Sfînta Tereza şi diavolii”.

De-a lungul carierei sale cinematografice, actrița a jucat în:

La vîrsta dragostei (1963);

Golgota (1966);

Cîntecele mării (1971);

Brigada Diverse în alertă! (1971);

B.D. la munte și la mare (1971);

Sfînta Tereza și diavolii (1972);

Dragostea începe vineri (1972);

Pistruiatul (serial TV, 1973);

Trei scrisori secrete (1974);

Ámokfutás (1974);

Kísértet Lublón (1976).

S-a mutat la Budapesta, dar nu a uitat niciodată filmul care a făcut-o celebră

Imediat ce s-a mutat în Ungaria, Réka Nagy nu a mai fost nicio secundă interesată să revadă filmul care a făcut-o celebră.

În anul 2008, publicația Jurnalul reușea să obțină un interviu. „A fost un mare succes pentru mine acest film. De treizeci şi ceva de ani trăiesc aici, la Budapesta, dar de câte ori am venit acasă am auzit că se difuzează.

Am terminat Institutul la Tîrgu-Mureş în 1962. Am avut câteva roluri mici şi aş vrea să ştiţi că actorii unguri au fost foarte iubiţi. În Pistruiatul am jucat cu actori renumiţi, precum Sergiu Nicolaescu, Ion Dichiseanu, ceea ce pentru mine era un lucru extraordinar. În 1975 am plecat. Nu am văzut filmul de atunci. Ţin minte că prin 1972-1973, când am filmat la el, copiii stăteau pe maşini şi fluierau coloana sonoră din film.

A fost iubit de lume, muzica a fost foarte bună. A fost frumos. Costel Băloiu era foarte deştept, făcea tot ceea ce cerea regizorul. Era spontan, îmi amintesc că nu au fost probleme. Da, am intrat uşor în rol, atunci îmi era mai aproape de liceu, deci nu fost prea greu. Acum sânt destul de în vârstă.

Mă uit cum a trecut vremea şi mi se pare îngrozitor de repede. În Oradea am filmat, oamenii de acolo au iubit filmările, totul a fost perfect. Din păcate, Francisc Munteanu a murit şi cred că este o mare pierdere. Aş vrea să le mulţumesc celor care nu m-au uitat şi să îi salut pe toţi cu drag”, a declarat Réka Nagy.