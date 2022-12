Frumoasa profesoară din „Pistruiatul” a renunţat la România în plin succes. Ce s-a ales de actriţa Reka Nagy

Una dintre cele mai frumoase și talentate actrițe ale anilor 70, Reka Nagy a cucerit inimile publicului român datorită rolului profesoarei de istorie din serialul Pistruiatul. Cu toate acestea, artista a părăsit România la scurt timp după debutul proiectului. Unde s-a stabilit.

Reka Nagy este un nume ce trezește nostalgii în sufletele copiilor anilor 70, pe vremea când a apărut serialul TV Pistruiatul, cu actorul Costel Băloiu ca protagonist.

Rolul profesoarei de istorie a propulsat-o pe Reka NAgy pe culmile succesului pe celebra actriță, după ce artista i-a dat viață Angelei Căpșună în una dintre cele mai iubite serii de filme din România, Brigada Diverse.

Ajunsă la venerabilă vârstă de 74 de ani, actrița cu origini maghiare rămâne una dintre cele mai faimoase și talentate artiste ale cinematografiei românești. De mai bine de patru decade, Reka Nagy a părăsit Ungaria și s-a mutat în Budapesta, Ungaria.

Privind cu melancolie în trecut, actrița a mărturisit cât de mult a însemnat pentru ea rolul din Pistruiatul, unde a avut ocazia să joace alături de actori renumiți ai filmului românesc, precum Ion Dichiseanu și Sergiu Nicolaescu.

„A fost un mare succes pentru mine acest film. De treizeci şi ceva de ani trăiesc aici, la Budapesta, dar de câte ori am venit acasă, am auzit că se difuzează.

Am terminat Institutul la Tîrgu-Mureş în 1962. Am avut cîteva roluri mici şi aş vrea să ştiţi că actorii unguri au fost foarte iubiţi. În Pistruiatul am jucat cu actori renumiţi, precum Sergiu Nicolaescu, Ion Dichiseanu, ceea ce pentru mine era un lucru extraordinar.