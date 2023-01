FOTO Nou schimb de prizonieri între Rusia și Ucraina. Câți soldați au fost eliberați

Rusia a anunţat, duminică, un nou schimb de prizonieri de război cu Ucraina, care a condus la eliberare a 100 de soldați, câte 50 de fiecare parte. Potrivit Ministerului rus al Apărării, soldaţii vor fi transportaţi la Moscova pentru reabilitare medicală şi psihologică, precizând că aceștia „erau în pericol de moarte în captivitate”.

Rusia și Ucraina au schimbat câte 50 de soldați capturați, într-un acord pe care ambele părți l-au salutat, deși se duc lupte grele în estul Ucrainei. Moscova a susținut că a efectuat lovituri mortale cu rachete în orașul Kramatorsk (est), ucigând „peste 600 de militari ucraineni”, dar Kievul a respins afirmația: „Această informație este la fel de adevărată ca datele conform cărora au distrus toate HIMARS-urile noastre”, a reacționat Sergii Cherevati, purtătorul de cuvânt al grupului estic al forțelor armate ucrainene, referindu-se la sistemele de rachete furnizate de SUA. Acesta a punctat că rușii nu pot oferi lovituri de înaltă precizie.

Kievul a confirmat informaţia, adăugând că Federația Rusă a eliberat 50 de militari ucraineni în cadrul aceluiaşi acord: „Încă un schimb de prizonieri de război. 50 de soldați ucraineni s-au întors”, a declarat Andrii Yermak, șeful biroului prezidențial ucrainean pe Twitter. „De continuat. Trebuie să ne aducem toți oamenii acasă”, a completat el.

Yermak a postat imagini cu soldații ucraineni eliberați, ținând saci cu mâncare lângă un autobuz în care urmau să se îmbarce, precum și un videoclip cu aceștia cântând imnul național.

Another successful POWs swap. 50 🇺🇦 soldiers are back.

To be continued. We must bring all our people home, and we are on it.

Thanks to the Coordinating Staff for the POWs Treatment for their excellent work. pic.twitter.com/I4LUp0rKCl

