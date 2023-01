FOTO Cine preia Ministerul ucrainean de Interne în plin război, după moartea lui Denis Monastîrski. Anunțul făcut de Kiev

Premierul ucrainean Denis Şmîhal a numit, miercuri, un ministru interimar la Interne, după ce Denis Monastîrski a murit în accidentul de elicopter. Astfel, postul a fost preluat de șeful Poliţiei ucrainene, Igor Klimenko.

Numirea lui Igor Klimenko la Ministerul de Interne vine după moartea lui Denis Monastîrski la Brovarî, unde s-a prăbușit cu elicopterul lângă o grădiniță. Aparatul de tip Super Puma ES-225 a căzut în regiunea Kiev. Accidentul s-a soldat cu 14 morți, arată cel mai recent bilanț, printre victime fiind echipa de conducere a MAI.

Miercuri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat la tragedie, acesta ordonând SBU și Poliției Naționale să afle toate circumstanțele accidentului.

Liderul de la Kiev a reamintit că printre victimele accidentului se numără ministrul Afacerilor Interne al Ucrainei, Denis Monastirski, prim-adjunctul său, Evgheni Yenin, secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne, Iuri Lubkovich, asistentul acestora și echipajul elicopterului.

„(…) Durere de nedescris. Un elicopter a căzut pe teritoriul uneia dintre grădinițe. Am instruit Serviciul de Securitate al Ucrainei, în cooperare cu Poliția Națională a Ucrainei și alte organisme autorizate, să afle toate circumstanțele a ceea ce s-a întâmplat”, a menționat președintele Ucrainei.

Ulterior, s-a spus că elicopterul prăbușit lângă Kiev ar fi fost modernizat în România, la uzina Ghimbav. Dar Ministerul Apărării Naționale a intervenit, spunând că nu deține elemente care pot confirma această informație.

„Este un elicopter care, într-adevăr, corespunde condițiilor moderne de zbor, are GPS, are sistem anti-impact, are sisteme de navigație pe timp de noapte, deci nu este un elicopter oarecare. Este adevărat că la noi, la Brașov, la Ghimbav, există această posibilitate de reutilare, de modernizare, de upgradare a unor astfel de elicoptere Puma. Însă numai după ce se identifică seria exactă a acestui elicopter care a fost implicat în accident putem ști – și numai cu aprobarea celor de la Ghimbav – dacă într-adevăr a fost parte dintr-un contract de modernizare sau de updatare la unitatea de la Brașov”, a relatat generalul (r) Cristian Barbu pentru Antena 3.