Fotbalistul care nu a marcat niciun gol: a fost cel mai bun la înșelat sportul rege timp de 20 de ani, Carlos Kaiser a „jucat pe tușă” la echipe importante

Carlos Henrique Raposo s-a născut la 2 aprilie 1963 și este cunoscut sub numele de Carlos Kaiser. Este cel mai mare escroc din istoria fotbalului, iar motivul fascinant îl vei afla în rândurile ce urmează.

Brazilianul este un fost fotbalist care a jucat, dacă putem să zicem așa, ca atacant. El, de fapt, n-a jucat deloc fotbal. A fost în multe echipe importante de fotbal, de-a lungul a zece ani.

Ce făcea, de fapt, cel poreclit „Kaiser”, din cauza unei pretinse asemănări cu Franz Beckenbauer? El păcălea toată lumea că e fotbalist. Carlos Raposo și-a început “cariera” la Botafogo, apoi s-a mutat la Flamengo. În 1979, i-a impresionat pe cei din Puebla în timpul unui antrenament și a fost recrutat de clubul mexican, deși a fost dat afară la câteva luni după aceea, fără a juca niciun meci.

Mai târziu s-a întors în Brazilia și a început o carieră de fotbalist falsă, deoarece „și-a dorit să fie fotbalist, dar nu a vrut să joace fotbal”. El a devenit prieten cu mulți fotbaliști precum Carlos Alberto Torres, Ricardo Rocha și Renato Gaúcho, astfel încât să aibă o rețea mare de oameni care l-ar putea recomanda ori de câte ori ar fi avut nevoie să se transfere la un nou club.

Te întrebi probabil cum a putut să mintă atât de multă vreme, fără să fie prins. Ei bine, cu o formă fizică asemănătoare fotbaliștilor profesioniști, dar lipsită de aptitudini, frauda sa a constat în semnarea unui contract scurt și declararea că ba e accidentat, ba că e în repaos, la fiecare meci. Când trebuia să se antreneze cu alți jucători, el pretindea o accidentare. Tehnologia de la acea vreme a făcut dificilă detectarea fraudei, așa că în acest fel treceau lunile, iar contractele se terminau, el încasa banii și nu juca în niciun meci.

S-a făcut chiar și un documentar despre Carlos Henrique Raposo

Avea un dentist care pretindea că are o infecție ori de câte ori vreun club dorea să meargă mai departe. Urmând acești pași, a reușit să rămână câteva luni la diferite cluburi, doar la antrenamente și fără a fi dat în vileag vreodată.

O altă tactică a lui Carlos Kaiser a fost să se împrietenească cu jurnaliştii, astfel încât aceştia să scrie poveşti fictive despre el. Într-un articol dintr-un ziar, s-a relatat că s-a distrat atât de bine la Puebla, încât a fost chiar invitat să devină cetățean mexican pentru a juca pentru echipa națională. De asemenea, a folosit telefoane mobile neobișnuite la acea vreme, pentru a crea conversații false în limbi străine sau pentru a respinge oferte de transfer inexistente, pentru a-și crea o imagine despre el ca un jucător valoros.

„Am talentul de a-mi face ușor prieteni. Mulţi jurnalişti ai vremii m-au plăcut, pentru că nu am tratat niciodată rău pe nimeni”, a spus Carlos Henrique Raposo, după retragere, la Globo Esporte.

Minciuna fotbalistului care, de fapt, nu era fotbalist a devenit subiect de documentar, în care escrocul a spus tot adevărul. În noiembrie 2015, Kaiser a semnat un acord exclusiv cu o companie de producție din Marea Britanie, Nods & Volleys Entertainment Limited, și și-a spus povestea pe toate formatele media. Ba chiar s-a și lăudat cu minciunile lui.

Documentarul „Kaiser! The Greatest Footballer Never to Play Football” a avut premiera mondială la Festivalul de Film de la Tribeca pe 21 aprilie 2018. Filmul conține contribuții ale lui Carlos Alberto Torres, Zico, Renato Gaucho, Bebeto, Junior și Ricardo Rocha.

În producția „Kaiser: cel mai mare fotbalist care nu a jucat niciodată fotbal”, Raposo este comparat cu Frank Abagnale Jr., personaj interpretat de Leonardo di Caprio în celebrul film „Catch me if you can”. În filmul respectiv, personajul Frank Abagnale Jr. a reușit să devină pilot de avion al unei companii comerciale, șef al unei secții de pediatrie într-un spital și procuror-adjunct al statului Louisiana. Toate acestea fără să aibă pregătirea necesară pentru vreunul dintre domeniile menționate.