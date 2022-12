CNN, gafă incredibilă, după moartea lui Pele. Ce fotografie a apărut pe ecran – FOTO

Pele a murit joi, 29 decembrie, în spitalul Albert Einstein din Sao Paulo. Toate marile televiziuni și-au întrerupt programul normal și au transmis vestea tristă. Jurnaliștii de la CNN au făcut o gafă foarte mare. Au ilustrat intervenția în direct a reporterului cu o poză în care apărea Abedi Ayew Pele, fost fotbalist în naționala Ghanei.

Pele a murit joi, 29 decembrie, la spitalul Albert Einstein, din Sao Paulo, după 30 de zile în care medicii l-au îngrijit și în care au încercat să-i aline suferința. Vestea dispariției singurului fotbalist din lume care a câștigat de trei ori titlul mondial i-a întristat pe fanii sportului. Toate marile televiziuni au intrat în regim de „Breaking News” în momentul în care au anunțat tragedia.

La fel s-a întâmplat și la CNN doar că jurnaliștii de la prestigioasa televiziune americană au făcut o gafă foarte mare. În momentul în care reporterul Darren Lewis a intrat în direct pe fundal au rulat imagini cu Abedi Ayew Pele, fost jucător în naționala Ghanei care are în CV echipe precum precum Olympique Marseille, Lyon sau Torino. Iar aceste fotografii au fost pe ecran câteva minute bune, în toată perioada în care reporterul a vorbit despre decesul lui Pele, dar și când moderatorul a intrat în dialog cu un invitat.

CNN uses wrong photo of Abedi Pele to announce legend Pele’s death https://t.co/bEqrkKoxxO pic.twitter.com/GA5XIy2tyk

— Ghanasoccernet.com (@Ghanasoccernet) December 29, 2022