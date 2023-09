Fostul șef al SRI se implică în scandalul Simona Halep. Eduard Hellvig, mesaj cu subînțeles: „Mi-am salvat demnitatea și reputația”

Simona Halep a împlinit 32 de ani pe data de 27 septembrie și a primit o mulțime de mesaje și felicitări. Cel mai mult a suprins postarea fostului șef al Serviciului Român de Informații. Eduard Hellvig i-a transmis că lupte, până la final, ca să arate că nu s-a dopat.

Simona Halep a împlinit vârsta de 32 de ani, miercuri, 27.09.2023. A fost o aniversare tristă în condițiile în care a fost suspendată patru ani pentru dopaj, iar ultimul meci l-a jucat pe 29 august 2022, în primul tur la US Open. Mai mulți sportivi mari și fani i-au transmis mesaje, dar cel mai mult a surprins postarea fostului șef al Serviciului Român de Informații, cel care s-a retras din această funcție acum două luni și jumătate.

Eduard Hellvig i-a oferit exemplul personal și i-a transmis că trebuie să lupte până la final ca să arate că nu s-a dopat.

„La un moment dat în cariera mea în administrație am fost acuzat pe nedrept de unele fapte nedemne. Am demisionat, am renunțat la tot și am decis să lupt până în pânzele albe pentru a dovedi că sunt nevinovat.

Doi ani mai târziu, am fost achitat de orice acuzație. Nu mi-am recăpătat funcția sau anii pierduți, dar mi-am salvat demnitatea și reputația. La mulți ani, Simona Halep!”, a scris Eduard Hellvig, pe o rețea socială.