Fost șef CIA, despre cum SUA au evitat sfârșitul lumii: „Nicio altă ţară nu ar fi putut face ceea ce am făcut noi în acea noapte”

Fostul şef al diplomaţiei americane sub Donald Trump, Mike Pompeo, dezvăluie într-o carte publicată marţi că India şi Pakistanul au fost în pragul unui război nuclear în 2019 şi că SUA au evitat atunci escaladarea.

Mike Pompeo face dezvăluiri înfricoșătoare

India și Pakistanul au fost „aproape” de o „conflagrație nucleară” în februarie 2019, declară fostul secretar de stat american Mike Pompeo în cartea sa – „Never Give An Inch: Fighting for the America I Love”. Acesta spune că „nu va uita niciodată noaptea” în care a fost la Hanoi, la un summit, „negociind cu nord-coreenii despre armele nucleare”, când „India și Pakistanul au început să se amenințe reciproc în legătură cu disputa de zeci de ani asupra regiunii Kashmir”.

„Nu cred că lumea realizează cu adevărat cum rivalitatea dintre India şi Pakistan a putut fi atât de aproape de a se transforma într-o confruntare nucleară în februarie 2019”, susține Pompeo

La acea vreme, India a lansat lovituri aeriene în teritoriul pakistanez, ca represalii pentru un atentat sinucigaş soldat cu 41 de morți în Kashmir. Pakistanul a ripostat imediat, doborând un avion indian şi prinzând pilotul.

India și Pakistan, la un pas de război nuclear

Mike Pompeo, care se afla la Hanoi pentru un summit între preşedintele Donald Trump şi liderul nord-coreean Kim Jong-un, relatează că a fost trezit de un apel telefonic urgent de la un înalt responsabil indian.

„El credea că pakistanezii au început să-şi pregătească armele nucleare pentru o lovitură. India, m-a informat el, îşi studia propriul răspuns”, spune cel care a condus şi CIA în mandatul lui Donald Trump. „L-am rugat să nu facă nimic şi să ne acorde un minut să încercăm să vedem totul clar”, continuă acesta.

Cum au făcut Statele Unite

Potrivit lui Pompeo, diplomaţii americani au reuşit să-i convingă atât pe indieni, cât şi pe pakistanezii că niciuna dintre ţări nu se pregătea pentru un atac nuclear.

„Nicio altă ţară nu ar fi putut face ceea ce am făcut noi în acea noapte pentru a evita un deznodământ oribil”, afirmă el în cartea sa.

Oficialul american menționează că a vorbit cu „adevăratul conducător al Pakistanului”, referindu-se la şeful de stat major al armatei pakistaneze, Qamar Javed Bajwa. În februarie 2019, şeful diplomaţiei americane a susţinut public dreptul Indiei la autoapărare.

„Cel mai periculos loc din lume”

India şi Pakistan au testat bombe atomice în 1998, făcându-l pe preşedintele american de atunci, Bill Clinton, să afirme despre Kashmir că este „cel mai periculos loc din lume”.

Kashmir este o regiune din Himalaya revendicată de India şi Pakistan. Zona a fost scena mai multor războaie pentru controlul său de la împărţirea Imperiului Britanic al Indiilor în 1947.