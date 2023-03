Ford anunță pierderi uriașe: ce se întâmplă cu mașinile electrice ale producătorului american

Pierderile de vehicule electrice vor crește, deoarece compania se așteaptă la creșterea profiturilor pentru afacerile sale cu ardere internă și vehicule comerciale.

Ford se așteaptă ca afacerea sa de vehicule electrice să piardă 3 miliarde de dolari în acest an, chiar dacă prognozează profituri sporite din operațiunile sale cu combustie internă și vehicule comerciale.

Producătorul auto a estimat joi că pierderile de la unitatea sa de vehicule electrice, numită Model e, vor crește cu aproape 50% în 2023, de la 2,1 miliarde de dolari anul trecut, în timp ce continuă să investească în creșterea producției și dezvoltarea de produse de ultimă generație pe o platformă dedicată pentru vehicule electrice.

Ford a declarat că se așteaptă la câștiguri înainte de dobânzi și impozite de aproximativ 7 miliarde de dolari în acest an pentru Ford Blue, unitatea sa de afaceri cu ardere internă, și de aproximativ 6 miliarde de dolari pentru Ford Pro, unitatea sa comercială.

Acele unități au făcut 6,8 miliarde de dolari în 2022 și, respectiv, 3,2 miliarde de dolari în 2022. În general, compania a înregistrat un EBIT ajustat de 10,4 miliarde de dolari și o pierdere netă de 2 miliarde de dolari.

Analiștii și investitorii au presupus de multă vreme că afacerea tradițională a companiei cu vehicule pe benzină a generat profituri și a ajutat la finanțarea investițiilor în vehicule electrice și alte proiecte de mobilitate.

Ford a evidențiat public rezultatele pentru cele trei unități, create ca parte a unei reorganizări la nivel de companie în 2022, pe măsură ce își schimbă metoda de raportare financiară. Noul mod de raportare nu mai detaliază cum a procedat compania în diferite regiuni ale lumii, cum ar fi America de Nord, Europa și China.

„Prin schimbarea organizației noastre și a modului în care raportăm rezultatele financiare, operăm cu o concentrare sporită, viteză și responsabilitate”, a spus CFO John Lawler într-un apel cu reporterii.

Obiectivele rămân neschimbate

Ford a reafirmat obiectivele pentru anul 2023, de la 9 la 11 miliarde USD în EBIT ajustat și aproximativ 6 miliarde USD în fluxul de numerar liber ajustat. De asemenea, a spus că rămâne încrezător în previziunile sale că marjele EBIT vor fi de 8% pentru Model e și de 10% la nivel de companie până la sfârșitul anului 2026.

Ford a discutat cum va atinge obiectivul de 8% Model e EBIT și să ofere mai multe detalii despre cum s-a descurcat fiecare unitate în fiecare trimestru al anului 2022.

Lawler, vorbind cu reporterii, a spus că sunt de așteptat pierderi de vehicule electrice pe termen scurt.

„Ford Model-e este un startup EV în cadrul Ford”, a spus el. „După cum știe toată lumea, startup-urile EV pierd bani în timp ce investesc în capabilități, dezvoltă cunoștințe, cresc volum și câștigă cotă.”

Pierderile vor crește în acest an din cauza banilor cheltuiți pentru a construi complexe de producție în Tennessee și Kentucky și pentru a oferi chimie alternative pentru baterii, a spus el.

Totuși, Lawler a spus că Ford se va „apropia de pragul de rentabilitate al marjei de contribuție” pentru vehiculele electrice până la sfârșitul acestui an. Producătorul auto se așteaptă să atingă o capacitate de producție de 600.000 de vehicule electrice anual până la sfârșitul acestui an și să poată construi 2 milioane pe an până în 2026.

Lawler a spus că unitatea Ford Pro este de așteptat să-și dubleze veniturile în acest an, pe măsură ce se pregătește să lanseze o nouă linie de pick-up Super Duty și să sporească producția furgonetei sale E-Transit.

„Ford Blue și Ford Pro sunt ambele solid profitabile astăzi și bine poziționate pentru creștere”, a spus Lawler.