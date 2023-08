Filmul românesc de pe Netflix care-ți va sfâșia inima: povestea emoționantă a unui om la sfârșitul vieții

Povestea filmului românesc de pe Netflix Căutătorul de vânt îl prezint pe Radu (Dan Bordeianu) care află că mai are doar câteva luni de trăit și fuge până ajunge într-un sat izolat, la Nea Pavel, unde se refugiază în căsuța sa mică din vârful dealului.

Filmul românesc de pe Netflix care te va emoționa

Timpul trece și Radu începe să trăiască o nouă viață, uitând de așteptarea morții și bucurându-se de simplitatea clipei. El cutreieră împrejurimile împreună cu bătrânul, „căutând vânt”. Dar când își dă seama că s-a îndrăgostit de o femeie din sat, își amintește de sfârșitul său iminent. Unde îl va purta vântul mai departe?

Radu este sigur și are o viață plictisitoare. Un interviu pentru un loc nou de muncă pare să-l scoată din depresie. După un examen medical necesar pentru noul job, află că mai are câteva luni de trăit. Se urcă în mașină și pleacă din oraș. După câteva săptămâni, obosit, se oprește în mijlocul unui sat. Încotro?

Din distribuția filmului românesc mai fac parte actorii Valeri Yordanov, Olimpia Melinte, Adrian Titieni, Doru Ana, Dorian Boguţă și Elias Ferkin.

Ca referință, regizorul care a regizat acest film românesc, Mihai Sofronea, a absolvit Universitatea de Teatru și Cinema din București (UNATC). A lucrat ca prim asistent de regie pentru diverse lungmetraje, seriale TV, promoții și videoclipuri. Acum regizează pentru cinema, televiziune și publicitate. În 2011, a co-fondat compania independentă de producție Danubius Film Production, care i-a permis să producă scurtmetrajele Waiting for the Sunrise (cel mai bun scurtmetraj la Cottbus IFF 2011), The Tree (2014) și Triangle Safari.

Căutătorul de vânt a avut, anul trecut, o proiecție specială în cadrul programului Cinemateca TIFF, la MNAR, la Sala Auditorium a Muzeului Național de Artă al României. Lungmetrajul de debut al regizorului Mihai Sofronea a fost urmat de o sesiune Q&A cu Mihai Sofronea, Dan Bordeianu și membri ai echipei filmului.