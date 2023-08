Filmul de pe Netflix regizat de Radu Mihăileanu, o poveste de dragoste care traversează spațiul și timpul

Bazat pe bestsellerul cu același nume scris de Nicole Krauss, filmul urmărește povestea de dragoste dintre Leo și Alma, doi tineri evrei din Polonia pe care ororile celui de-a doilea război mondial par să-i despartă pentru totdeauna. The History of Love este titlul cărții pe care Léo Gursky (Derek Jacobi) o scrie pentru Alma Mereminski (Gemma Arterton). După mulți ani, apariția ei misterioasă ajunge să conecteze oameni din întreaga lume.

Pelicula “Povestea iubirii” este o coproducţie Franţa-Canada-Belgia-România, co-producătorul român fiind Libra Film. Filmările au avut loc la Cluj şi Bucureşti, la Montreal şi New York. Filmul a fost distribuit de Transilvania Film.

The history of love – Povestea iubirii este, in acelasi timp, un film neromanesc, dar si neamerican. Este cu iubire, dar deloc siropos. Are regizor roman, dar nu are ciorba. Este frantuzesc, dar se vorbeste in engleza. Este canadian, dar actiunea nu se petrece-n Canada. Cu toate acestea, este coproductie SUA – Canada – Franta – Romania. Este atipic din multe puncte de vedere, dar prin asta atrage. E diferit, dar e frumos. Nu prea ai cum sa nu-l iubesti, scrie Cinemil.ro.