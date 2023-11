Filmul de pe Netflix plin de scene erotice și o poveste pasională: De ce te va incita „cea mai perversă peliculă“

Filmul de pe Netflix „Burning Betrayal (Trădare Arzătoare)” este un thriller brazilian plin de suspans.

Filmul de pe Netflix plin de pasiune

Uneori, dorințele tale inconștiente au o modalitate de a te îndruma către adevăruri care se ascund chiar la vedere. Când Babi, interpretată de actrița Giovanna Lancellotti, o contabilă de succes, află că logodnicul ei a înșelat-o, este furioasă, devastată și nu are de ales decât să o ia de la capăt: se urcă pe motocicleta ei, se alătură unui club moto și își vopsește părul.

Între timp, ea se întâlnește cu Marco – sau, așa cum îl poreclise în privat, „judecătorul fierbinte” – și dintr-o dată este cuprinsă de o aventură toridă. Dar există mai mult mister în viața noului ei iubit decât se vede la prima vedere. „Este obsedat de adevăr, dar învăluit în mister”, le spune Babi prietenilor ei, în mod misterios.

Vezi și: Serialul de pe Netflix care e îndrăgit de oameni de toate vârstele: te învață multe lucruri despre sexualitate și viață

Vezi și: Filmele care fac furori pe Netflix în septembrie 2023. Pelicula care a bătut recordul luna aceasta

Regizat de Diego Freitas și adaptat după romanul lui Sue Hecker, „O Lado Bom de Ser Traída” (care se traduce aproximativ prin: The Good Side of Being Betrayed – Partea bună la a fi trădat), filmul brazilian Burning Betrayal este un thriller pasional ce se bazează pe o aventură sexuală îndrăzneață — asemănător cu Fifty Shades of Gray și Sex/Life.

Filmul care seamănă cu 50 Shades of Gray

Filmările de la Burning Betrayal au avut loc în São Paulo, iar filmul de pe Netflix poate fi vizionat chiar acum pe platforma de streaming.

Așadar, dacă ești în căutarea unui film erotic cu o poveste pasională, filmul de pe Netflix Burning Betrayal merită vizionat. Chiar dacă îți place sau detești asta, nu se poate nega impactul cultural al 50 Shades of Grey, aducând conținut erotic în mainstream. Tendința continuă și în 2023, cu succesul mai multor titluri de la Netflix.

Burning Betrayal a apărut recent pe platforma de streaming și are deja mult succes. Rămâne de văzut dacă îți va plăcea, în cazul în care îi vei da o șansă.