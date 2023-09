Filmele care fac furori pe Netflix în septembrie 2023. Pelicula care a bătut recordul luna aceasta

Filmele care fac furori pe Netflix în septembrie 2023, care sunt acestea? Platforma de streaming vine în prima lună de toamnă cu noi filme și seriale, așteptate de mii de români, și nu numai.

Noutățile Netflix în luna septembrie

Netflix este unul dintre cele mai folosite servicii de difuzare online, care permite abonaților să vizioneze seriale și filme pe un dispozitiv conectate la internet. Conținutul platformei variază în funcție de regiune și se poate modifica în timp.

Pentru luna septembrie, platforma de streaming a pregătit 67 de titluri originale Netflix. Top Boy, Sex Education și alte titluri licențiate, precum Fight Club, In Time, 50 First Dates sau The Italian Job sunt disponibile în luna septembrie.

Filmele care fac furori pe Netflix în septembrie 2023

Prima zi a lunii a debutat cu filmul A Day and a Half. Este vorba despre un bărbat care, în încercarea de a se reapropia de fiica sa, dă buzna într-un centru medical și își răpește soția înstrăinată.

Friday Night Plan este un alt film original Netflix care a debutat la începutul lunii. Doi frați fac echipă pentru a participa în secret la petrecerea anului pregătită pentru mama lor, care pleacă într-o călătorie de afaceri.

Happy Ending este un alt film clasat în topul filmelor din luna septembrie. Este vorba despre Luna și Mink, un cuplu care întâmpină probleme după ce încearcă să includă o a treia persoană în viața lor sexuală.

What If este un film care e debutat pe 7 septembrie. Aflați în luna de miere, doi muzicieni sunt prinși de o furtună puternică pe o insulă. Au de înfruntat realități neplăcute care le-ar putea distruge căsnicia.

Citește și: 5 filme pe care trebuie să le vezi în septembrie 2023. Poveștile lor te vor captiva

Freestyle scoate în evidență povestea unui rapper cu un trecut de infractor este în ascensiune și are nevoie de bani pentru înregistrări, așa că pune la cale o vânzare de droguri care l-ar putea costa totul

Once Upon a Crime sau A fost odată o crimă, este povestea Scufiței Roșie care se trezește în mijlocul unui mister, în timp ce se află la balul regal cu Cenușăreasa.

Love at First Sight este un film de dragoste. Doi străini se apropie în timpul zborului spre Londra, însă soarta îi desparte. Este puțin probabil să se reîntâlnească, însă dragostea are căile ei de a sfida destinul.

Pe 22 septembrie va debuta filmul original Netflix How to Deal With a Heartbreak. Este povestea lui Ma Fé, care a rămas fără inspirație și trebuie să termine urgent un proiect important. Tot pe 22 septembrie veți găsi pe Netlfix filmul Spy Kids: Armageddon și The Black Book.

Pe 27 septembrie veți puteți viziona Overhaul și Street Flow 2, pe 28 septembrie Love is in the Air, pe 29 septembrie Do Not Disturb și Nowhere.

Seriale populare pe Netflix în luna septembrie 2023

Poate că unul dintre cele mai așteptate seriale marca Netflix din luna septembrie este Sex Education, care va fi difuzat pe data de 21 septembrie. Sezonul 4 al serialului vine cu o nouă provocare pentru Otis și Eric: prima zi de școală la colegiu.

Citește și: Cele mai bune filme de război pe Netflix. Pelicule pe care nu trebuie să le ratezi

Alte seriale populare din luna septembrie de pe Netflix sunt: