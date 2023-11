Filmul de pe HBO Max care te „duce” în trecut și te face nostalgic: De ce trebuie să vezi drama istorică ce te va emoționa

Filmul de pe HBO Max nu e un film nou-nouț, dar s-a lansat recent pe rețeaua de streaming și te va emoționa cu siguranță.

O dramă romantică intrată recent pe streaming, cu Josh O’Connor – îl știi din serialul The Crown unde a jucat varianta tânără a Prințului Charles, Olivia Colman, Colin Firth și, chiar, Glenda Jackson. Mothering Sunday este realizat după romanul cu același nume semnat de Graham Swift.

Filmul de pe HBO Max care te va impresiona

Mothering Sunday e un film deosebit. O dramă poetică de dragoste care parcă te transportă într-o pictură impresionistă. Toți actorii au interpretări de nota zece. Acțiunea se petrece între cele două Războaie Mondiale și prezintă o cameristă (Odessa Young) din Marea Britanie care este într-o relație secretă cu un tânăr din înalta societate, care trăiește în vecinătatea familiei unde este angajată.

Filmul a avut premiera la Festivalul de Film de la Cannes 2021, iar recent a devenit disponibil pe HBO Max în România.

Mothering Sunday este un film de dramă romantic britanic din 2021 regizat de Eva Husson, după un scenariu de Alice Birch, bazat pe romanul cu același nume al lui Graham Swift. Filmul îi are în distribuție pe Odessa Young, Josh O’Connor, Olivia Colman și Colin Firth. Filmul marchează, de asemenea, prima apariție a câștigătoarei premiului Oscar Glenda Jackson într-o lansare în cinematografe în peste 30 de ani, după ce a apărut ultima dată în King of the Wind (1990), precum și penultimul rol de film din viața ei.

Amplasat în urma Primului Război Mondial, filmul urmărește viața lui Jane Fairchild (Young), o servitoare orfană care își petrece Duminica Mamelor alături de iubitul ei bogat. Mothering Sunday a avut premiera mondială la Festivalul de Film de la Cannes pe 9 iulie 2021.

Filmul de pe HBO Max a fost apreciat de critici și este perfect de văzut într-un duminică liniștită, alături de familie.