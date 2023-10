Filmele de pe Netflix care au fost premiate: De ce sunt de neratat producțiile unor autor ca Martin Scorsese, Alfonso Cuarón sau Jane Campion

Filmele de pe Netflix care au fost premiate sunt de neratat. Poţi găsi orice fel de producție, de orice gen și din orice cultură, pentru orice gust și în orice context.

Acestea acoperă o paletă bogată de povești captivante, cu numeroase filme și seriale din toate colțurile lumii și de la voci cât se poate de distincte și diverse. Astfel, dacă vrei să vezi un film de autor multipremiat și apreciat atât de critica de film, cât și de public, iată trei titluri de neratat.

Filmele de pe Netflix care au primit premii importante

The Power of the Dog/În ghearele câinilor (2021, regia Jane Campion)

În ultimul film al lui Jane Campion (care a şi primit un Oscar pentru regie), doi fraţi luptă împotriva morţii lente şi ireversibile a unei presupuse bărbăţii apuse: subiectul ideal pentru un western contemporan.

Phil (Benedict Cumberbatch) e un cowboy acru, dar iscusit, profund ataşat faţă de animalele din grajd şi faţă de pustietatea impunătoare ce îl înconjoară. Fratele lui, George (Jesse Plemons din serialul Fargo și din The Irishman) este capul limpede și sociabil al familiei, dar şi cel în care se sparg oalele. Cel puțin în ochii lui Phil, faptul că fratele său se apropie de văduva Rose (Kirsten Dunst) și de fiul ei emasculat e semnul unei slăbiciuni îngrijorătoare. Cât despre Rose, presiunile şi suspiciunile îi fac degetele să îngheţe pe claviatură, în faţa tuturor acelor bărbaţi adunaţi să o asculte. Dar ea nici măcar nu putea exersa.

Im Westen nichts Neues/Nimic nou pe frontul de vest (2022, regia Edward Berger)

După două adaptări hollywoodiene, celebrul roman de Erich Maria Remarque are parte de o primă ecranizare în spațiul cultural din care provine. Filmul lui Edward Berger ne reîmprospătează memoria despre isteria în masă a tinerilor care se înrolau în Primul Război Mondial ca să înveţe să moară în tranșee. Cum este cazul protagonistului, Paul (Felix Kammerer), îndoctrinat de profesorul de istorie, la fel ca restul colegilor.

Paul ajunge să se înroleze pe ascuns, falsificând semnăturile părinților cu un entuziasm de copil, ca nu cumva să rămână singur pe dinafară. Însă odată ajuns pe front, fantoma fiecărui copil confuz pare să se lipească de figura lui.

Roma (2018, regia Alfonso Cuarón)

În aceste superbe tablouri intime în alb-negru, pe care Alfonso Cuarón le-a filmat el însuşi, regizorul mexican ne poartă prin cartierul Colonia de Roma din Ciudad de Mexico-ul anilor 1970, locul în care a copilărit. Evocările sale se simt ca nişte amintiri stilizate, dar totodată realiste, un fel de ciné-vérité, dar cu alură mitică.

Sofía, o femeie burgheză, şi Cleo, menajera sa, nu suferă numai din cauza bărbaţilor şi a neasumării lor. Iar dramele lor conjugale, familiale, existenţiale se resimt şi în trepidaţiile seismice ale pământului de sub Roma.