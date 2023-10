FIFA, decizie istorică. Ce Cupă Mondială se va disputa în 6 țări de pe 3 continente

FIFA a luat o decizie despre care specialiștii au spus că este „istorică”. Oficialii forului mondial au anunțat că meciurile de la turneul final din anul 2030 vor fi găzduite de șase țări, de pe trei continente diferite. Astăzi și-a depus candidatura și Arabia Saudită pentru Campionatul Mondial din anul 2034.

FIFA a decis ca în anul 2030, când se vor împlini o sută de ani de la prima Cupă Mondială, ediție la care a participat și România, cea mai importantă competiție de fotbal să fie găzduită de șase țări, de pe trei continente. The Athletic susține că este vorba de Spania, Portugalia și Maroc, iar finala se va desfășura la Madrid, pe celebrul stadion „Santiago Bernabeu”. În plus, primele trei meciuri de la această ediție vor fi găzduite de Uruguay, Argentina și Paraguay, în semn de respect pentru confederația sud-americană, CONMEBOL.

Prima ediție a turneului final s-a desfășurat în Uruguay, țară care a și câștigat trofeul, după finala cu Argentina. Președintele FIFA, Gianni Infantino, a confirmat că meciul de deschidere al Cupei Mondiale se va disputa pe „Estadio Centenario” din Uruguay, cel care a fost construit special pentru ediția din 1930 și a găzduit și finala de atunci.

Consiliul FIFA a decis în mod unanim că singura cerere pentru a organiza Cupa Mondială din 2030 va fi cea comună făcută de Maroc, Portugalia și Spania, asta deși și Ucraina a dorit să se alăture acestui proiect.

Ediția din anul 2026 va fi găzduită de Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

Agenția AFP a anunțat că, așa cum era de așteptat, Arabia Saudită și-a depus candidatura pentru Campionatul Mondial din anul 2034. Bugetul acestei țări este uriaș! De altfel au și apărut imagini cu proiectul NEOM. Orașul din mijlocul deșertului va avea o infrastructură unică în lume, marginile urmând să fie formate dintr-un lanț de zgârie-nori, de peste 100 km lungime. Costurile vor ajunge la o sumă faraonică: o mie de miliarde de euro.

