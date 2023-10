Fenomen spectaculos în spațiu: Cometa neobișnuită surprinsă de sonda spațială a NASA VIDEO

Sonda spațială Solar Terrestrial Relations Observatory (STEREO-A) a NASA a zărit o cometă verde, numită Nishimura, care este aruncată pe lângă Soare, unde este lovită de o ejecție de masă coronală (CME) atât de puternică, încât a explodat pentru scurt timp de pe coada cometei.

Întâlnirea a fost surprinsă într-o serie de imagini, legate într-un videoclip fascinant.

Cometele verzi au probabil culoarea lor caracteristică datorită interacțiunii luminii solare cu compușii din coadă, în principal carbonul diatomic și cianogenul. Cometa a fost observată pentru prima dată luna trecută, în timp ce se deplasa spre Soare. A fost numită după astronomul amator japonez Hideo Nishimura, care a făcut descoperirea.

Comet ahoy! Our STEREO mission caught this glimpse of Comet Nishimura as it made its closest pass by the Sun last week.

While STEREO’s main job is studying the Sun and its connection to Earth, the spacecraft’s images of comets help us understand what the icy bodies are made of. pic.twitter.com/pzHqIcPJYP

