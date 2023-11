Femomentul ciudat din interiorul Pământului. Ce se întâmplă cu apa de la suprafață, de fapt

În interiorul Pământului există un strat subțire, situat chiar în jurul metalului topit al nucleului extern.

Originea acestuia a rămas incertă timp de decenii, dar cercetătorii cred acum că principala cauză a acestui fenomen poate fi apa de la suprafață care a cauzat această diferențiere.

Vezi și: Interiorul Pâmântului, un mister: ce au descoperit cercetătorii, schimbă tot ce știai despre planeta noastră

Ce se întâmplă cu apa în interiorul Pământului

Este dificil de explicat prin presupuneri cum s-a produs o scădere a concentrației unui singur element, dar acest lucru ar putea fi explicat dacă are loc o reacție chimică răspândită.

Apa nu este picurată mii de kilometri în jos, printr-un orificiu, ci este transportată în jos de plăcile tectonice care coboară și, în cele din urmă, ajunge în nucleu după o călătorie de 2.900 de kilometri.

Procesul este lent, dar pe parcursul miliardelor de ani, apa de la suprafață a modificat marginea dintre partea de jos a mantalei și partea de sus a nucleului.

Stratul lipsit de silicat, bogat în hidrogen, are aproximativ câteva sute de kilometri grosime, practic sub forma unei pelicule, având în vedere că nucleul are 6.970 de kilometri în diametru.

Scenariul modificării apei presupune ca acest strat modificat de metal lichid să ducă la reacții care creează cristale de silicate care se deplasează în mantaua Pământului.

Vezi și: Cum a rămas interiorul Pământului la fel de fierbinte ca suprafața Soarelui timp de miliarde de ani?

Descoperirea schimbă tot ce știai până acum

De asemenea, oamenii de știință se așteaptă ca acest strat să fie mai puțin dens, cu o viteză seismică mai mică, un lucru măsurat de geologi.

„Timp de ani de zile s-a crezut că schimbul de materiale între nucleul și mantaua Pământului este mic. Totuși, experimentele noastre recente la presiuni mari dezvăluie o altă poveste.

Am descoperit că atunci când apa ajunge la limita dintre nucleu și mantaua Pământului, reacționează cu siliciul din nucleu, formând silice”, a declarat coautorul Dr. Dan Shim de la Universitatea din Arizona, într-o declarație.

„Această descoperire, împreună cu observația noastră anterioară despre formarea diamantelor din apă care reacționează cu carbonul în lichidul de fier sub presiune extremă, indică o interacțiune mult mai dinamică între nucleu și mantaua Pământului, sugerând un schimb semnificativ de materiale”, a declarat Shim, de asemenea.

Vezi și: Structurile gigant găsite în interiorul planetei noastre: ce cred oamenii de știință că ar fi