Structurile gigant găsite în interiorul planetei noastre: ce cred oamenii de știință că ar fi

Aflate sub Africa și Pacific, în partea cea mai inferioară a mantalei Pământului, înconjurând nucleul Pământului, două structuri gigantice bizare ocupă aproximativ trei până la nouă la sută din volumul Pământului.

Bineînțeles, nu există modalități directe de a vedea miezul Pământului, însă oamenii de știință au găsit metode pentru a putea înțelege mai bine ceea ce se petrece acolo.

Potrivit unei noi tehnici, au fost găsite două structuri cel puțin ciudate.

În aceste zone, undele călătoresc mai încet decât prin mantaua inferioară din jur. Sub Africa, se crede că zona cunoscută sub numele de Tuzo are o înălțime de aproximativ 800 de kilometri.

Cele două teorii cu privire la structurile ciudate din interiorul planetei noastre

O ipoteză conchide că acestea ar fi grămezi de crustă oceanică care au fost subduse și acumulate de-a lungul miliardelor de ani. O altă teorie se referă la faptul că structurile ar fi bucăți dintr-o planetă antică.

Theia este o planetă ipotetică de mărimea lui Marte care se presupune că ar fi lovit Pământul în urmă cu aproximativ 4,5 miliarde de ani, aruncând o cantitate suficientă de rocă în spațiu pentru a forma Luna, satelitul nostru natural.

S-a sugerat că structurile cu pricina ar fi, de fapt, bucăți din Theia, planeta menționată anterior: mai exact, mantaua mult mai densă de pe proto-planetă care s-ar fi amestecat cu cea a Pământului în timpul coliziunii.

În anul 2021, o echipă de oameni de știință a modelat simulări ale scenariului în cauză, constatând că mantaua planetei Theia ar putea supraviețui dacă ar fi doar cu 1,5 până la 3,5% mai densă.

Deși nu știm cu siguranță dacă este, sau nu, așa, tehnicile de investigare a ceea ce se întâmplă sub noi, în interiorul Pământului, se îmbunătățesc pe zi ce trece.

Ceea ce astăzi ar putea fi doar o simplă teorie, „mâine” are șanse de a se adeveri sau chiar dimpotrivă.