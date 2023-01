Femeie ucisă de maidanezi pe malul Lacului Morii. Cine era victima și reacția autorităților FOTO

O femeie a fost ucisă, sâmbătă, de o haită de câini într-o zonă de pe malul Lacul Morii. Victima se numea Ana Oroș și avea 43 de ani. Se afla în acea zonă pentru că îi plăcea să facă drumeții și să alerge. De altfel, ea participase la maratoane și competiții și făcea parte din Alpin Club Pro-Mont București. Prietenii săi sunt șocați de cele întâmplate.

Apropiații Anei Oroș susțin că femeia fusese atacată de maidanezi și în 2022, când ar fi ajuns la spital cu multiple mușcături la nivelul capului și membrelor. Atunci a fost salvată de un grup de bicicliști.

La scurt timp după tragedia de astăzi, purtătoarea de cuvânt a Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor, Cătălina Trănescu, a declarat că ASPA a ridicat peste 120 de câini din luna aprilie a anului 2022 (când victima făcuse sesizare) şi până în prezent.

„Capturarea nu rezolvă cauza, ci efectul (…). E o zonă cunoscută ca fiind o zonă cu câini fără stăpân. De la momentul respectiv (n.r. – de anul trecut de când femeia fusese atacată în aceeaşi zonă) şi până în prezent, ASPA a derulat zeci de acţiuni în această zonă. Am ridicat peste 120 de câini până în prezent, din aprilie anul trecut de la incidentul de atunci până acum. Am făcut sesizări către alte autorităţi deoarece nu e doar problema ASPA. Am spus şi repetăm, capturarea nu rezolvă cauza, ci efectul”, a explicat, sâmbătă, Cătălina Trănescu.