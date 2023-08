Femeia de 101 ani care încă muncește și șofează. Ce sfaturi are pentru o viață lungă

Majoritatea oamenilor ies la pensie la 65 de ani, însă există și excepții. O femeie de 101 ani alege să continue să muncească și lucrează de 25 de ani la locul de muncă actual, unde lucrează cu jumătate de normă și spune că acesta este unul dintre secretele longevității sale.

Secretele longevității, dezvăluite de o femeie în vârstă de 101 ani

„Trebuie să continui să te miști și să nu stai toată ziua în casă”, a declarat Burns, care s-a născut în 1922, pentru TODAY.com. „Pur și simplu îmi place să lucrez și îmi place să lucrez cu oamenii”.

Bătrâna de 101 ani încă mai conduce o mașină și se alătură altor navetiști pe șosea dimineața pentru a ajunge la serviciu. În „zilele liniștite”, naveta ei durează 20 de minute, spune ea.

Programul ei la magazin se schimbă, dar o săptămână implică, de exemplu, trei zile de lucru de la 9.00 la 17.00.

Slujba necesită o vedere bună și o anumită forță fizică pentru a manipula baloturile de țesături, dar Burns spune că nu are nicio problemă cu ele, cu excepția țesăturilor grele de vinil.

Ea locuiește în suburbia Cincinnati, Ohio, împreună cu fiica ei, care a lucrat și ea la magazin cu jumătate de normă.

„Eram pasionată de țesături, așa că managerul m-a întrebat dacă vreau să lucrez. Am început să lucrez cu el, mi-a plăcut și am rămas acolo”, își amintește centenara.

Ea a fost contabilă în cariera sa anterioară și s-a retras, dar niciodată nu a acceptat pe deplin pensionarea. Ea a fost întrebată dacă are nevoie să lucreze din punct de vedere financiar sau dacă este doar ceva ce îi place să facă, spunând că „puțin din ambele”.

Nu totul ține doar de genele bune

A trăi o viață extrem de lungă și sănătoasă poate părea că necesită gene bune, dar longevitatea nu se regăsește în familia lui Burns. Mama ei a murit de un anevrism la 40 de ani, iar tatăl ei a murit la 65 de ani.

„Așa că nu știu ce este, dar eu sunt încă aici”, spune Burns. „Mi-aș dori să știu ce este”.

Cât de mult trăiesc oamenii depinde în proporție de 20% de genetica lor și 80% de stilul de viață și de noroc, a declarat Andrew Steele, un om de știință britanic și autor al cărții „Ageless: The New Science of Getting Older Without Getting Old”.

Burns mănâncă cam tot ce vrea, inclusiv carne, bacon și unt. Obișnuia să fie atentă la consumul de zahăr, dar nu mai este cazul.

„Îmi plac prea mult dulciurile”, spune ea. Ciocolata cu lapte este una dintre favorite.

Obișnuia să bea alcool în mod social când ea și soțul ei ieșeau în oraș seara, dar nu se îmbată în rest. Nu a fumat niciodată.

„Am fost mereu activă toată viața mea, făcând lucruri. Deci cred că asta a ajutat mai mult decât orice”, spune Burns când este întrebată ce face pentru a se menține sănătoasă.

Ea juca bowling, juca golf și făcea exerciții fizice în mod regulat. Pentru cea de-a 101-a aniversare, a sărbătorit ieșind la restaurant cu cele două fiice ale sale.

Burns este o supraviețuitoare a cancerului. A fost diagnosticată cu cancer de colon în 1995 și a suferit o intervenție chirurgicală pentru a i se extirpa o parte din colon. Medicii l-au depistat la timp, așa că nu a fost nevoită să facă chimioterapie, spune ea.

Cea mai mare problemă de sănătate a ei la 101 ani este artrita la mâini și genunchi.

„Chiar nu observ că sunt mai bătrână”, notează ea, adăugând că este o optimistă. „Doar că nu mă mai pot deplasa la fel de mult”.

Burns încă se bucură de o rutină de înfrumusețare regulată.

„Folosesc o cremă hidratantă și machiaj. M-am gândit că am făcut-o toată viața mea, așa că nu mă voi opri acum”, spune ea.

Centenara spune că sfatul ei de top pentru a trăi o viață lungă și sănătoasă este să se bucure să fie în preajma oamenilor. Și-a făcut prieteni la locul de muncă, iar o colegă cu multe decenii mai tânără a introdus-o în lumea TikTok. Cele două au apărut împreună în videoclipuri, inclusiv unul cu ocazia celei de-a 100-a aniversări a lui Burns, anul trecut.