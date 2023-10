FC Barcelona – Real Madrid 1-2, scandal uriaș la „El Clasico”. „Fenomenul Jude Bellingham” – FOTO & VIDEO

FC Barcelona – Real Madrid, episodul cu 255 din „El Clasico” s-a terminat cu un scandal uriaș. Antrenorul oaspeților, legendarul Xavi, s-a plâns de arbitraj și a spus că oaspeții au câștigat nemeritat partida.

FC Barcelona – Real Madrid a fost meciul zilei în fotbalul mondial. Episodul cu numărul 255 din „El Clasico” a avut în tribune o mulțime de vedete, dar și pe membrii trupei trupei Rolling Stones, care au vrut să-și promoveze noul album pe stadionul formației catalane la un meci atât de important. Mick Jagger și Ronnie Wood au fost surprinși în direct când dansau.

Spectacol a fost și pe teren. Catalanii au deschis scorul încă din minutul 7 prin golul marcat Gundogan. Mijlocașul adus de la Manchester City l-a învins pe Kepa, după ce a profitat de gafa lui Alaba.

În repriza a doua a ieșit în lumina reflectoarelor Jude Bellingham de la Real Madrid. Fostul jucător de la Borussia Dortmund, transferat cu 103 milioane de euro, a reușit să egaleze în minutul 68 cu un șut senzațional.

Și tot el a dat lovitura în minutul 90+2, după o acțiune confuză și a reușit golul cu numărul zece în tot atâtea partide la Real Madrid.

Xavi a fost furibund la conferința de presă. Antrenorul formației catalane este convins că echipa lui nu ar fi trebuit să piardă acest meci. Iar dacă judecăm după statistică și numărul fazelor de poartă a avut dreptate.

„Am dominat 60 de minute. Madridul, cu 20 de minute, a reușit să ne marcheze două goluri, noi în 60 de minute unul singur. Meritam victoria, poate exagerez puțin, dar acesta este punctul meu de vedere de pe bancă. Madridul are aceste caracteristici, când îi ierți reușesc să te omoare.

Rolul lui Gavi a fost acesta, să facă presiune, un șut din afara careului a adus egalarea și apoi un șut din deviere, apare și al doilea gol. E fotbal, suntem în etapa 11, nu s-a terminat, trebuie să mergem înainte. Am fost aproape de remiză. Părea că și ei se mulțumesc cu ea și când părea totul decis ne-am ales cu un gol.

Nu am văzut faza presupusului penalty, în ciuda înfrângerii azi nu am pierdut din cauza arbitrului. Nu am fost efectivi, am avut 60 de minute bune. Plecăm cu o înfrângere nemeritată. Lui Vinicius i-am zis că nu e fault și l-a atins. Îl respect și admir ca jucător”, a spus Xavi Hernandez conform Mundo Deportivo.