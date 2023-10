Fanii au intrat pe teren și s-au pus în genunchi. Momente dramatice la un meci de fotbal – FOTO

Fotbalul englez este în doliu. Meciul în care s-au înfruntat Leyton Orient și Lincoln City a fost oprit în minutul 84, după ce unui fan i-a venit rău și a avut nevoie urgent de intervenția echipei medicale. Mai mulți suporteri au pătruns pe teren și s-au pus în genunchi. Partida nu a mai fost reluată, iar federația a comunicat că va lua o decizie peste câteva zile.

Duelul dintre Leyton Orient și Lincoln City, din League One, a treia ligă valorică din fotbalul englez, a avut parte de un moment îngrozitor. În minutul 84 al partidei găzduite de arena Brisbane Road, un suporter al formației gazdă a intrat pe teren și i-a cerut arbitrului să-l ajute într-o problemă foarte serioasă: o urgență medicală.

Jurnaliștii de la The Sun au informat că unui suporter i-a venit rău, iar sfaff-ul medical al formație Leyton Orient a încercat să-l ajute, aplicându-i manevre de resuscitare, inclusiv cu ajutorul unui defibrilator. Totul a fost însă în zadar, iar persoana și-a pierdut viața, deși medicii s-au luptat mai bine de o oră, chiar pe gazon, sub privirile îngrozite ale suporterilor și jucătorilor.

Leyton Orient fans were sitting on the field last night, so that the referee would stop the game due to a fan having a heart attack in the stands… Respect guys 👏 pic.twitter.com/P3u6M5uHXT

