Familia Doldurea și “combinațiile” cu GPL, în detaliu. De la primarul PSD din Caracal, la băieții lui bine instruiți

Ionuț Doldurea este patronul firmei SC Flagas SRL, care deține stația GPL care a explodat în acest weekend în Crevedia. El e fiul primarului PSD din Caracal, proprietarul a zeci de apartamente și terenuri. Numele lui Ionuț apare și în Portalul instanțelor de judecată, recent el ar fi fost prins încâlcând regulile de circulație în Teleorman, însă a contestat amenda primită.

Firma GPL din Crevedia care a explodat, sâmbătă, este deținută de Ionuț Doldurea și Cosmin Stîngă, iar la două zile de la tragedie au transmis un comunicat de presă în care au transmis că la nivelul companiei caută să identifice „cu rapiditate și eficiență soluții concrete care să sprijine persoanele în suferință și efortul autorităților”.

Ei au mai precizat că „comunicările noastre vor fi rare și reținute”, având în vedere și ancheta aflată în desfășurare.

Familia Doldurea are o experiență veche în acest domeniu, pion în aceste afaceri a fost tatăl lui Ionuț, actualul primar PSD din Caracal. SC Flagas SRL a ajuns în proprietatea familiei Duldurea în anul 2006. Acționarul italian, (n.r fondatorul italian Flavio Gaianigo )al cărui mandatar era Ion Doldurea, transferă toate acțiune companiei fiului lui Ion Duldurea, Ionuț Doldurea.

În 2008, Ionuț Duldurea modifică domeniul de activitate al firmei în comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, scrie Europa Liberă.

În 10 ani, între 2009 și 2022, cifra de afaceri a firmei a crescut de aproape 500 ori. De la 1,2 milioane la 593 de milioane de lei, iar profitul net a ajuns, anul trecut, la 32 de milioane de lei.

SC Flagas SRL avea contracte și cu Primăria Cervenia din Teleorman.

Familia mai are și alte firme printre care și Rombeer Crîngașu SRL. Societatea are în portofoliu lanțul de 15 benzinării și stații GPL RBC Gas, în județele Prahova și Dâmbovița. O altă firmă a familiei este Ade Gas Oil, din care deține o treime.Pe pagina oficială a companiei scrie că e principalul distribuitor de GPL din sud vestul României. 166 de stații GPL, 70 de stații DODO, 70 de clienți industriali și peste 900 de persoane fizice.

O altă firmă Criana Gas care este deținută de Ionuț Doldurea și Cosmin Stîngă, a avut o cifră de afaceri anul trecut de 33.3 milioane de lei și un profit de 1,5 milioane. Totodată, Dolchimex SRL, deținută de frații Doldurea, a avut o cifră de afaceri în 2022 de 15,5 milioane, și un profit de 3,8 milioane de lei.

IGSU a transmis, duminică, într-un comunicat de presă că stația nu mai avea autorizație din 2020, iar potrivit unui control de acum trei ani ISU Dâmbovița a constatat „reamplasarea SKID-ului în cadrul amplasamentului, iar prin noua poziție a instalației nu se mai respectau distanțele de siguranță care au stat la baza emiterii autorizației față de vecinătăți și instalațiile electrice”, a transmis IGSU.

Tot atunci s-au găsit nereguli la „utilizarea unei pompe neomologate de transvazare GPL dintr-o cisternă în alta și existența pe amplasament a unei stații de incintă pentru alimentarea cu motorină a autovehiculelor proprii care prezenta scurgeri de carburant, deficiență care a fost sancționată cu amendă în cuantum de 10.000 lei”.

DNA a anunțat, luni, că are deschise două dosare penale vizând săvârșirea de către funcționari publici a unor presupuse infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite în legătură cu autorizarea stației GPL din Crevedia.

„Pe rolul Direcției Naționale Anticorupție au fost înregistrate două dosare penale, formate în urma sesizărilor din oficiu, având ca obiect săvârșirea de către funcționari publici a unor presupuse infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, în legătură cu autorizarea stației GPL din localitatea Crevedia, județul Dâmbovița, unde în cursul zilei de 26 august 2023 au avut loc două explozii.

Urmărirea penală se desfășoară cu privire la faptă („in rem”), prin urmare, în acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat.

Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzații împotriva unei/unor persoane, ci are doar semnificația instituirii cadrului procesual care permite strângerea de probe necesare pentru a evalua dacă s-a produs ori dacă nu s-a produs vreo faptă ce ar intra sub incidență penală”, a transmis