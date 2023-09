Facebook și Instagram pe bani: cât de aproape este să devină acest scenariu realitate, care sunt motivele pentru care ai putea plăti

Te-ai săturat de fluxul constant de reclame care vă inundă Instagram și Facebook? Ei bine, ar putea fi câteva vești bune la orizont pentru utilizatorii din Uniunea Europeană, având în vedere că aplicațiile te-ar putea costa bani în viitor.

În urma unui raport recent al The New York Times, Meta, compania-mamă a acestor populare platforme de social media, are în vedere introducerea unor versiuni plătite care ar fi complet lipsite de reclame. Deși nu există o cronologie concretă pentru acest plan, iar prețul rămâne incert, perspectiva unei experiențe de socializare fără reclame generează interes considerabil.

Presupusa inițiativă este învăluită în secret, toate sursele vorbind sub condiția anonimatului. Meta nu a furnizat încă un comentariu oficial cu privire la această problemă. Cu toate acestea, ideea de versiuni plătite fără reclame ale Facebook și Instagram nu este complet surprinzătoare, având în vedere peisajul actual al preocupărilor privind confidențialitatea datelor și provocările de reglementare cu care se confruntă Meta în UE.

De ani de zile, Meta a fost implicată într-o luptă controversată cu autoritățile de reglementare ale Uniunii Europene cu privire la practicile sale de colectare a datelor. UE a implementat una dintre cele mai solide reglementări privind protecția datelor din lume sub forma Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR) în 2016. De atunci, GDPR a jucat un rol esențial în îmbunătățirea confidențialității online și a protecției datelor pentru utilizatorii din UE.

Una dintre cele mai semnificative confruntări dintre Meta și autoritățile de reglementare din UE a avut loc în mai, când compania a fost lovită cu o amendă uimitoare de 1,2 miliarde de euro pentru încălcarea GDPR prin transferul datelor utilizatorilor din Europa în SUA.

Facebook și Instagram te-ar putea costa bani în viitor

Aceasta a fost urmată de decizia UE de a interzice Meta fuzionarea datelor utilizatorilor de pe Facebook, Instagram și WhatsApp în iulie. În august, Legea Serviciilor Digitale a Uniunii Europene a impus restricții suplimentare asupra Meta, solicitându-i să le permită utilizatorilor europeni de Instagram și Facebook să vadă conținutul cronologic și să se bazeze pe cuvintele cheie introduse de utilizator pentru rezultatele căutării, mai degrabă decât pe recomandările bazate pe algoritm.

Luarea în considerare a versiunilor plătite, fără reclame ale platformelor Meta ar putea fi văzută ca o mișcare strategică pentru a aborda unele dintre aceste preocupări legate de confidențialitate. Oferind utilizatorilor opțiunea de a plăti pentru o experiență fără reclame, Meta ar putea fi capabilă să atenueze o parte din neliniștea și controlul din partea autorităților de reglementare din UE.

Mulți utilizatori ar fi dispuși să plătească pentru o experiență fără reclame pe platformele de social media. Reclamele necontenite, de multe ori pentru produse și servicii de care utilizatorii nu sunt interesați, au devenit o sursă de frustrare. Aceste reclame nu numai că invadează confidențialitatea utilizatorului, ci și diminuează experiența generală a utilizatorului.