Experimentul despre care am învățat cu toții la școală, „făcut praf” de un expert: de ce nu „stă în picioare”

Știința se bazează exclusiv pe dovezi concrete, dar în mod ironic, multe dintre poveștile pe care le spunem nu au, de cele mai multe ori, fundament real.

În acest sens, istoricul Breno Arsioli Moura a emis o ipoteză nouă. Cu sprijinul Fundației de Cercetare din São Paulo și al Universității Federale ABC din Brazilia, el a analizat mai multe ilustrații ale experimentului cu zmeu realizat de Benjamin Franklin în secolul al XIX-lea, iar inexactitatea mai multor amănunte a fost evidentă.

Ce a descoperit istoricul despre experimentul lui Benjamin Franklin

Aceste imagini, declară el, se bazează în primul rând pe dovezi „second-hand” și prezintă „erori grave în ceea ce privește transmiterea energiei electrice, rolul conductorilor și izolatorilor și protecția experimentatorului”.

Celebrul om de știință a sugerat că, dacă cineva ar lansa un zmeu cu o cheie de metal în timpul unei furtuni, acest lucru nu ar fi întocmai ceea ce trebuie, referitor la siguranța celui care lansează zmeul.

O sfoară de mătase separă persoana care lansează zmeul de electricitate. Cu toate acestea, pe măsură ce și-ar muta degetul mai aproape de metal, ar trebui să poată simți o mică zgâlțâire.

Celebrul experiment pare logic, dar nu se știe dacă Franklin l-a realizat vreodată.

„Este important să rețineți două lucruri”, a menționat Breno Arsioli Moura. „Experimentul nu trebuia efectuat în timpul unei furtuni pentru a profita de loviturile de fulger, iar cheia nu trebuie să fie legată la pământ, ci ancorată de suportul izolator, astfel încât toată electricitatea extrasă să fie stocată în ea”.

Singura sursă pentru experimentul în cauză este un raport scris de un istoric pe nume Joseph Priestley, în 1767. În el, Priestley informează că Franklin i-ar fi destăinuit în secret fiului său despre experiment, deoarece era îngrijorat că nu va funcționa. Aparent, autorul a spus că fiul lui Franklin l-a ajutat să ridice zmeul în iunie 1752.

Potrivit lui Moura, relatarea lui Priestley pare a fi sursa principală pe care s-au bazat multe ilustrații ulterioare.

Din moment ce Priestley l-a menționat fiul lui Franklin, un copil apare adesea în desene și gravuri, deși, în mod bizar, acest copil pare a fi mult mai tânăr de 21 de ani, adică vârsta fiului lui Franklin la acea vreme.

Cea mai veche ilustrație analizată de Moura, intitulată The Philosopher and His Kite, îl înfățișează, de fapt, pe Franklin ținând sfoara zmeului deasupra cheii de metal.

Acest lucru ar fi ruinat întregul experiment, deoarece însemna că obiectul metalic ar fi împământat și nu ar putea produce o scânteie.