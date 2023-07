EXCLUSIV Descifrarea demisiei lui Hellvig din fruntea SRI. Politolog, despre era interimatelor în mandatul lui Iohannis: „Pun persoane care pot fi ușor controlate”

Demisia lui Eduard Hellvig din fruntea SRI a fost una neașteptată și a dat curs mai multor scenarii: fie Hellvig se pregătește de prezidențiale, fie nu a mai fost dorit la cârma instituției din diferite motive de președintele Klaus Iohannis. În prezent interimatul este asigurat de generalul Răzvan Ionescu și nu este exclus ca acesta să ocupe funcția până la alegerile prezidențiale din 2024. Decanul Facultăţii de Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii Bucureşti, Cristian Preda, a explicat pentru Playtech.ro ce se ascunde în spatele gestului lui Hellvig și care este legătura dintre demisia sa și numirea lui Mircea Abrudean în funcţia de secretar general al Guvernului, numire care a provocat tensiuni în coaliția de guvernare.

Eduard Hellvig a fost al cincilea director al Serviciului Român de Informații și a fost numit în funcție în mandatul președintelui Klaus Iohannis. A ocupat această funcție timp de 8 ani, asta în timp ce predecesorul său George Maior a stat mai mult în funcție – 9 ani.

SRI a avut cinci șefi în cei 33 de ani de activitate, iar majoritatea fie au plecat în momentul în care președintele și-a încheiat mandatul, fie în urma unor scandaluri, de asta și demisia lui Hellvig a fost una surprinzătoare.

În discursul de, marți, Eduard Hellvig a spus că „pietrificarea în funcție nu este bună” și că „poate conduce la setarea de obiective greşite pentru instituţie”.

Președintele Klaus Iohannis l-a decorat pe directorul SRI, Eduard Hellvig, cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de „Comandor”, la scurt timp după acesta și-a anunțat demisia. Șeful statului a lăudat modernizarea instituției, dar și credibilizarea sa, unde Hellvig a avut un rol important.

Klaus Iohannis a mers anul trecut în iunie și la bilanțul SRI alături de premierul de atunci Nicolae Ciucă. Ședința în care a fost anunțat bilanțul a fost una fără presă, iar participarea șefului statului a fost anunțată cu 9 minute înainte de începerea sa.

Mulți dintre specialiști au încercat să descifreze demisia lui Hellvig pentru că gestul său a fost unul neașteptat și neînțeles.

„Nu putea să spună că de un an de zile nu mai discut cu Iohannis și m-am plictisit că nu mă băga nimeni în seamă și am decis să plec; nu putea să spună asta. Sunt zvonuri că nu mai e băgat în seamă de mai multe luni, iar probabil la un moment dat izolarea a devenit apăsătoare.

Generalul Răzvan Ionescu va asigura interimatul. Acesta este prim-adjunct al instituției, iar potrivit legii este cel care preia atribuțiile, între timp Klaus Iohannis a cerut marți celor doi președinți ai camerelor Parlamentului să declare vacantă funcția de director al SRI.

Și instituții precum DNA sau DIICOT au stat mult timp cu conducere interimară, la fel și șefia Senatului, dar și alte instituții cheie.

Decanul Facultăţii de Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii Bucureşti a explicat ce este cu această modă a interimatelor și cine are de câștigat. Interimatele în cazul unor instituții cheie au fost o caracteristică în timpul mandatului lui Klaus Iohannis.

Premierul Marcel Ciolacu a spus că aflat de demisia șefului SRI cu puțin timp înainte de anunțul oficial și că nu a discutat cu președintele Klaus Iohannis despre cine ar putea conduce instituția.

„Nu am avut o discuție cu președintele României. Serviciul Român de Informații nu înseamnă că nu este condus (n.r. după demisia lui Helvig). Nu este prima oară când se întâmplă acest lucru în România. Este conform legii, prim adjunctul preia comanda.

Eu vă spun că nu am avut nicio informație și nu am avut o discuție cu absolut nimeni. Cel îndreptățit cu care să am o astfel de discuție presupun că este Președintele României, dar nu am avut o astfel de discuție”, a declarat Marcel Ciolacu, marți seara, într-o intervenție la postul România TV.