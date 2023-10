Elon Musk are probleme: ce se întâmplă cu Tesla, de ce se plâng investitorii

Tesla e pe butuci, iar investitorii se plâng. Iată ce probleme are Elon Musk.

Probleme la Tesla

Astfel, investitorii Tesla sunt îngrijorați de cele mai recente date privind livrările, astfel că acțiunile scad cu peste 2%, scrie Investors.com.

Mai exact, conform datelor oficiale, Tesla a livrat 74.073 de unități în septembrie de la fabrica din Shanghai, în scădere de la aproximativ 84.000 de unități livrate în august și în scădere de la aproximativ 83.000 de unități livrate în septembrie 2022. Acest număr include mașinile exportate din China, în principal în Europa, precum și vânzările interne.

Vezi și Tesla nu pierde timpul: Model 3 și Y vândute la reducere

Așadar, Tesla a raportat livrări de 435.059 de vehicule în trimestrul al treilea, ratând așteptările analiștilor și marcând o scădere față de trimestrul precedent. Ca urmare, Tesla a redus în weekend prețurile unor versiuni ale automobilelor sale Model 3 și Model Y în SUA, pentru a impulsiona vânzările.

Ce spun specialiștii

Astfel, dacă Tesla va anunța profiturile și veniturile pentru trimestrul al treilea pe 18 octombrie, previziunile analiștilor sunt în scădere, deoarece datele privind livrările au fost mult sub consensul revizuit de Wall Street. Analiștii estimează că Tesla va obține venituri de 74 de cenți pe acțiune, cu 47% sub prognoza de la sfârșitul anului 2022. De asemenea, analiștii reduc estimările privind câștigurile pe întregul an pentru companie în urma anunțului de luni privind livrările.

„Acum suntem pregătiți să intrăm în următoarea etapă de creștere a Tesla la nivel global, cu reîmprospătarea modelului 3 din China și cu producția Cybertruck gata să înceapă în jurul Halloween-ului”, a anunțat analistul Wedbush Dan Ives.

Vezi și Tesla se confruntă cu probleme: Ce arată datele despre producătorul american

Cu toate acestea, săptămâna trecută, analistul Deutsche Bank, Emmanuel Rosner, a conturat o viziune mai pesimistă, scăzând prețul țintă al companiei pentru acțiunile Tesla la 285 de la 300. Rosner a prezis livrări ale companiei de mașini electrice de 440.000.

Mai mult, Rosner vede un „risc semnificativ de scădere” pentru estimările consensului pentru 2024, din cauza creșterii limitate a volumului. Deutsche Bank se așteaptă ca livrările în 2024 să totalizeze 2,1 milioane, sub consensul actual de 2,3 milioane de unități. Rosner vede, de asemenea, EPS 2024 de 3,90 USD, care ar fi sub nivelul profitului din 2022. Wall Street prezice câștiguri pentru 2024 de 4,68 USD pe acțiune, potrivit FactSet.

La începutul lunii iulie, TSLA a raportat livrări record la nivel mondial, deoarece reducerile de prețuri, creditele fiscale și reducerile au propulsat cererea cu mult peste prognozele de pe Wall Street.