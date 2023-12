Drogul pe care îl avea Cristi Tănase în organism, atunci când a fost oprit de polițiști

Fostul stelist Cristi Tănase, poreclit Dodel, a fost prins drogat la volan de către polițiștii din Pitești. Aceștia a rămas fără permisul de conducere și s-a ales cu dosar penal pentru conducere sub influența substanțelor interzise. Acum, s-a aflat ce drog avea ”Dodel” în organism, atunci când a fost oprit în trafic.

Cristi Tănase, drogat la volan

Cristi Tănase, în vârstă de 36 de ani, a fost căpitanul echipei Steaua, actuala FCSB, pentru care a jucat în perioada 2009 – 2015, și a îmbrăcat de 41 de ori tricoul echipei naționale a României, pentru care a marcat de șase ori. El a mai evoluat la FC Argeș și Academica Clinceni, iar în strâinătate a jucat la Tianjin Teda, Sivasspor, Karabükspor și Giresunspor.

Fostul fotbalist a fost oprit, miercuri seară, în trafic pentru un control de rutină la ieșirea din orașul Pitești, spre comuna Bradu. Testele efectuate de polițiști au arătat că fostul fotbalist nu băuse alcool, dar consumase substanțe interzise. Apoi, el a fost condus la spital pentru recoltarea probelor biologice.

Cristi Tănase a fost audiat și a rămas fără permisul de conducere pe perioada cercetărilor și i s-a întocmit dosar penal pentru conducere sub influența substanțelor interzise.

Ce drog avea Cristi Tănase în organism

Dar ce substanță interzisă avea Cristi Tănase în organism, atunci când a fost oprit în trafic. Potrivit informațiilor ProSport, aparatul cu care a fost testat ”Dodel” a indicat un rezultat pozitiv pentru consum de cocaină.

Cocaina estev unul dintre drogurile de mare risc, cu efect stimulant puternic care afecteaza direct creierul si care da dependență. Este produsaă din frunzele plantei de coca originară din America de Sud.

Cristi Tănase a mai avut probleme cu legea

Cristi Tănase nu are pentru prima dată problame cu legea. În 2010, fostul căpitan al roș-albaștrilor a fost prins beat la volan, tot în Pitești, în timp ce rula pe Calea București. Atunci, el a fost depistat cu o alcoolemie de 0,20 ml per litru alcool pur in aerul expirat și nici nu a putut prezeta permisul de conducere pentru că îi fusese suspendat de politiștii din București.

”Dodel” a câștigat șapte trofee cu echipa patronată de Gigi Becali, între care trei titluri de campion, două Cupe ale României, o Supercupă și o Cupă a Ligii. Pentru roș-albaștrii a evoluat în 230 de meciuri, a marcat 30 de goluri și a oferit 48 de pase decisive.