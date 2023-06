Drama unei românce. A muncit 20 de ani în străinătate pentru a construi o casă în România, dar când s-a întors a găsit-o vândută

Situație de coșmar pentru o ieșeancă de 64 de ani care și-a pierdut casa în care a investit ani de muncă și toate economiile. Întreaga poveste, a început în anul 2003, când Elena Dobrică a primit „cadou” un teren în comuna Ungheni, satul Bosia, județul Iași, de la o rudă a bărbatului cu care era în concubinaj.

Din dorința de a se muta la casa lor, femeia a plecat, cu 20 de ani în urmă, la muncă în Spania și a început să trimită bani bărbatului cu care era împreună, pentru a construi casa visată. Numai că, acesta a luat-o pe calea băuturii și femeia a fost nevoită să trimită banii pe numele mamei concubinului.

„Eu am plecat în anul 2003, în Spania, eram împreună cu un bărbat, dar nu eram căsătoriți. Am plecat să fac bani pentru că am primit fără acte un teren de la o mătușă de-a lui și voiam să ne facem casa noastră în care să stăm. Mătușa lui ne-a spus că ne dă terenul cadou, care este izlaz, să ne facem casă, dar nu are acte pe el.

Așa am făcut, am plecat la muncă în Spania, iar fostul meu bărbat a luat-o destul de grav pe căile băuturii. Eu îi trimiteam bani pentru a mai face ceva la casă și el bea de toți banii.

Așa că am început să îi trimit bani mamei lui, pe numele Elena Ilie. Am chitanțe tocmai din acei ani și am dovada că i-am trimis bani”, a declarat Elena pentru BZI.ro.