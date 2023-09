Drama actriței care a cucerit Hollywood-ul, ca mai apoi să îl îndolieze. Ce s-a întâmplat cu protagonista din „Treisprezece femei” VIDEO

Atunci când spui „Hollywood”, în mod aproape automat gândul ți se duce la opulență, strălucire, bogăție și faimă. Însă, din păcate, nu acesta este cazul mereu.

În 2020, Ryan Murphy, cunoscut în mod deosebit pentru American Horror Story, lansa miniseria Netflix, Hollywood.

De la Rock Hudson și Vivien Leigh, până la Hattie McDaniel, noul serial Netflix al lui Ryan Murphy prezintă versiuni fictive ale multor vedete din viața reală.

Producția abordează teme sensibile ca rasismul, sexismul și homofobia în timp ce își imaginează un oraș Tinseltown din anii 1950, unde minoritățile nu erau excluse și discriminate.

Totuși, miniseria spune și o altă poveste adevărată, pe cea a actriței Peg Entwistle, o actriță aspirantă care și-a luat viața în mod tragic.

Hollywood relatează, pintre altele, povestea lui Archie Coleman, un scenarist gay, de culoare, interpretat de Jeremy Pope, care scrie un scenariu de film despre Entwistle.

La sugestia regizorului Ryamond (interpretat de Darren Criss), el rescrie povestea cu titlul de „Meg”, cu o actriță de culoare, Camille (interpretată de Laura Harrier), în rolul principal.

„Filmul din film” este în întregime fictiv, dar povestea lui Entwistle este foarte reală.

Cine a fost Peg Entwistle, sursa de inspirație pentru una din poveștile miniseriei Hollywood

Millicent Lilian Peg Entwistle s-a născut în data de 5 februarie 1908 și și-a pierdut, din păcate, ambii părinți la o vârstă fragedă, mama ei murind de boală, iar tatăl ei fiind ucis într-un jaf.

Britanică la origine, Entwistle s-a remarcat imediat ce a jucat rolul lui Hedvig în tragicomedia lui Henrik Ibsen, The Wild Duck, pe Broadway, în 1925.

În vârstă de doar 17 ani, a reușit perfomanța de a fi apreciată de public pentru seria de spectacole și se zvonește că Bette Davis ar fi fost atât de impresionată de prestația sa încât ar fi decis, la rândul său, să devină actriță.

Entwistle și-a făcut ultima apariție pe Broadway în Alice Sit By The Fire, de J.M. Barrie, și, în ciuda succesului de pe scena teatrului din New York, și-a dorit cu toată ardoarea să devină vedetă de cinema și s-a mutat la Los Angeles, în 1932.

Primul ei rol de la Hollywood a fost, de asemenea, pe scenă, într-o piesă numită The Mad Hopes, alături de Billie Burke și Humphrey Bogart.

La acea vreme, criticii din Los Angeles au descris-o pe Entwistle drept o „reprezentare fermecătoare a tinereții”.

După succesul producției, a fost distribuită ca Hazel Clay Cousins în filmul Thirteen Women.

Din păcate, așa cum s-a sugerat și în serialul Netflix al lui Murphy, „Treisprezece femei” nu a reușit să încânte publicul la proiecția de test.

Producătorii filmului au decis să pună capăt contractului lui Entwistle înainte de premiera Thirteen Women și, pe măsură ce cariera ei părea să se „scufunde” în neant, nici soțul său nu o ducea prea bine. Toate acestea au dus inevitabil la depresie.

Cum a murit Peg Entwistle

În data de 18 septembrie 1932, o femeie aflată într-o drumeție pe dealurile din apropierea semnului Hollywood (care, la vremea respectivă, se prezenta drept „Hollywoodland”) a dat peste pantofii și geanta lui Entwistle.

În interiorul pungii se afla un bilet în care scria: „Mi-e frică, sunt o lasă. Îmi pare rău pentru tot. Dacă aș fi făcut asta cu mult timp în urmă, soțul meu ar fi fost scutit de multă durere”.

Ulterior, femeia a găsit și cadavrul lui Entwistle lângă semnul Hollywood.

Medicii legiști au decis că Entwistle a murit din cauza fracturilor multiple ale pelvisului, după ce a sărit de pe litera „H” a semnului. La momentul morții sale, avea doar 24 de ani.

În 2014, aproximativ 100 de persoane au marcat comemorarea morții lui Entwistle într-o parcare de la Beachwood Market, din Hollywood, ocazie cu care au vizionat „Treisprezece femei” pe un ecran, în aer liber.

Încasările din vânzarea biletelor au fost direcționate către Fundația Americană pentru Prevenirea Sinuciderii.